Paura in alta quota per i passeggeri del volo Verona-Comiso operato dalla compagnia Volotea. Poco dopo il decollo dall’aeroporto veneto, il comandante ha dovuto interrompere la salita e dichiarare il rientro immediato allo scalo di partenza. L’allarme è scattato a causa di un presunto birdstrike, l’impatto con uno stormo di uccelli, che avrebbe compromesso i parametri di sicurezza necessari per proseguire la rotta verso la Sicilia. Il velivolo è atterrato regolarmente al Valerio Catullo, dove le squadre di terra hanno fornito assistenza immediata ai viaggiatori.

La segnalazione del guasto è rimbalzata rapidamente sui canali social specializzati, in particolare sulla pagina “Sicilia in volo”, dove diversi appassionati di aviazione hanno tracciato il profilo radar della virata improvvisa dell’aereo. Molti passeggeri hanno descritto momenti di tensione, sebbene l’equipaggio abbia mantenuto il controllo seguendo i protocolli previsti. In casi simili, la rapidità di valutazione tecnica è essenziale: un rientro a Verona è la scelta più prudente quando i sensori segnalano anomalie anche minime.

Sebbene non ci siano state conseguenze fisiche per le persone a bordo, l’episodio ha causato pesanti disagi alla programmazione dei voli verso lo scalo ibleo. La gestione della situazione è apparsa delicata sin dai primi istanti, poiché l’interruzione brusca di un collegamento nazionale richiede una riorganizzazione immediata dei turni di volo e della logistica aeroportuale. La compagnia sta valutando le condizioni del mezzo prima di rimetterlo in linea.

Al momento si attendono le conferme ufficiali da parte dei periti tecnici e della compagnia aerea per certificare che l’incidente sia stato effettivamente causato da un impatto con volatili. Ciò che appare certo è che la decisione del pilota è stata guidata dalla necessità di eliminare ogni fattore di rischio. Dietro un semplice cambio di rotta si nasconde infatti una gestione complessa che coinvolge torri di controllo e personale di terra in una corsa contro il tempo per la sicurezza dei passeggeri.

La comunità dei viaggiatori e dei residenti di Comiso ha seguito con apprensione l’evolversi della vicenda, sollevata dal felice esito delle manovre di atterraggio. Resta l’attenzione alta sulla fragilità degli equilibri del volo quando intervengono fattori esterni. Nei prossimi giorni verranno resi noti i tempi per il riposizionamento del volo e le eventuali modalità di rimborso o riprotezione per chi è rimasto bloccato a terra.