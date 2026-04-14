La Passalacqua Ragusa torna tra le mura amiche del Pala Minardi per affrontare la Polisportiva Galli di San Giovanni Valdarno in Gara 2 dei play-off di Serie A2 femminile. Dopo aver sfiorato il successo nel primo atto della serie, la formazione iblea cerca la vittoria necessaria per rimettere il confronto in parità. Il tecnico Mara Buzzanca punta sul fattore campo e sul probabile rientro di Gabri Narviciute, elemento fondamentale sotto le plance, le cui condizioni sono in netto miglioramento dopo l’infortunio subito in terra toscana.

Le notizie dallo staff medico portano ottimismo: gli esami strumentali effettuati su Gabri Narviciute non hanno evidenziato lesioni gravi alla coscia destra. La giocatrice, costretta a uscire dopo soli tre minuti in Gara 1, sta seguendo una terapia specifica per essere pronta alla palla a due. L’assenza del pivot titolare aveva pesato notevolmente nel primo match, nonostante Ragusa sia riuscita a dominare il computo dei rimbalzi con un netto 44 a 33.

L’analisi dei numeri evidenzia la necessità di una maggiore precisione dalla lunetta e dalla lunga distanza. In Gara 1, San Giovanni Valdarno ha sfruttato i tiri liberi con un eccellente 83% (15 su 18), mentre la Passalacqua ha realizzato solo 2 tiri su 6 tentativi. Anche il tiro da tre punti ha fatto la differenza: le toscane hanno chiuso con il 38%, a fronte del 31% delle siciliane, che dovranno necessariamente alzare le medie per superare la difesa ospite.

La strategia di Coach Buzzanca per pareggiare la serie

Coach Mara Buzzanca ha tracciato la rotta per l’imminente sfida casalinga, chiedendo alle sue atlete una tenuta mentale costante per tutti i quaranta minuti. La gestione dei momenti chiave sarà decisiva per evitare i blackout difensivi che hanno permesso il recupero avversario nel primo incontro: “Concentrazione e atteggiamento; quanto abbiamo fatto nel primo quarto e nell’ultima frazione, è quanto dobbiamo mantenere per tutta la durata dell’incontro”.

L’imperativo è non concedere transizioni facili alle toscane, che hanno dimostrato di saper punire ogni minima sbavatura. “A San Giovanni Valdarno abbiamo concesso troppo, soprattutto in difesa, permettendo alle avversarie di recuperare. Non possiamo permetterci alcuna distrazione. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione senza concedere spazi e vantaggi per riportare la serie in parità” ha ribadito l’allenatrice della Passalacqua. Il match sarà diretto dagli arbitri Claudio Marconetti di Milano e Andrea Bernardi di Como, con inizio fissato per le ore 20.30.