Il tiramisù alle fragole si conferma come la variante stagionale più amata del celebre dessert trevigiano, ideale per chi cerca una nota di freschezza senza rinunciare alla cremosità del mascarpone. Questa preparazione sostituisce la tradizionale bagna al caffè con uno sciroppo profumato ottenuto dal frutto fresco, rendendo il dolce adatto anche ai bambini e a chi preferisce sapori meno decisi. Per una riuscita ottimale, la scelta degli ingredienti è fondamentale: 500 grammi di fragole mature e altrettanto mascarpone sono la base per equilibrare dolcezza e acidità.

La preparazione della crema spumosa e della bagna

La lavorazione del tiramisù alle fragole inizia dalla sapiente gestione delle uova. È necessario separare i tuorli dagli albumi e montare i primi con 120 grammi di zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Successivamente, si incorpora il mascarpone e si aggiungono i bianchi montati a neve fermissima.

La componente aromatica deriva dallo sciroppo, preparato unendo due terzi delle fragole frullate a una miscela di acqua e 50 grammi di zucchero. Questa soluzione sostituisce il caffè e funge da bagna per i 400 grammi di savoiardi. Una volta intinti i biscotti, si procede alla stratificazione in una pirofila, alternando la base inzuppata alla crema di mascarpone. La struttura finale richiede un riposo in frigorifero di almeno un’ora, protetta da pellicola, per permettere ai sapori di amalgamarsi correttamente.

Segreti per servire il dolce alle fragole perfetto

Per garantire che il dessert mantenga la sua freschezza, la decorazione deve avvenire solo un istante prima di portare il piatto in tavola. Si utilizzano le fragole rimaste, affettate per il lungo, per creare un top colorato e invitante. Molti pasticceri suggeriscono di lasciar riposare la crema in frigo per due ore prima dell’assemblaggio, assicurando così una densità perfetta che sostenga il peso dei savoiardi imbevuti senza sfaldarsi.