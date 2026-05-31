Due giornate tra cultura, mercati e partecipazione civile in provincia di Ragusa. Il GAS Mazzarelli sarà protagonista oggi 31 maggio a Vittoria e l’1 giugno a Punta Secca, nel territorio di Santa Croce Camerina, con iniziative dedicate a economia solidale, agricoltura sostenibile e comunità locale.

Il primo appuntamento è previsto a Vittoria, all’interno del Scenica Festival, nella cornice della Villa Comunale. Un’area dedicata alle associazioni ospiterà il gruppo, insieme a laboratori, musica e momenti di confronto con cittadini e realtà culturali del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Raccordi”, pensato per creare connessioni tra esperienze sociali e comunitarie diverse.

Il secondo evento si svolgerà a Santa Croce Camerina, nella frazione di Punta Secca, in occasione di Faro in Festa. Dalle 17 alle 21 in Piazza Concordia è previsto il tradizionale mercatino dei produttori locali.

Durante la giornata sarà visitabile anche la mostra fotografica “Come abbiamo fatto a dimenticarci che il suolo è vivo?”, realizzata da Melissa Carnemolla, socia del GAS Mazzarelli.

Un lavoro nato da anni di collaborazione con contadini e produttori del territorio, documentando pratiche agricole e relazioni dirette con la terra. Le immagini raccontano il volto di un’agricoltura attenta a biodiversità, ambiente e salute.

Dal gruppo arriva un ringraziamento alla fotografa per la sensibilità nel raccontare il percorso: un impegno che, come sottolineato da Cecilia Tumino, punta a promuovere una cultura del consumo più consapevole e solidale.

Le due iniziative diventano così un momento di incontro diretto tra cittadini, famiglie e produttori locali, con un messaggio che attraversa tutto il territorio: sostenere le filiere corte e le scelte responsabili significa rafforzare la comunità.