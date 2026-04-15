Il Cioccolato di Modica IGP entra ufficialmente nel radar della ricerca internazionale per contrastare gli effetti della crisi climatica sul patrimonio sensoriale. Attraverso il progetto scientifico “Scentinel”, un team di scienziati sta creando un’impronta digitale molecolare degli aromi del cioccolato di Modica per preservarli dall’estinzione. La rivista scientifica FOCUS del 14 aprile 2026 pubblica una anticipazione interessante relativamente al Progetto Scentinel che sarà presentato a Modica in occasione di Chocomodica, in programma dal 30 ottobre al 1 novembre. I risultati di questa iniziativa, che mira a creare una vera e propria arca di Noè degli odori, saranno presentati al pubblico durante l’edizione 2026.

L’impatto dei cambiamenti climatici sul cacao di Modica

Il cacao è una pianta estremamente sensibile che richiede temperature costanti tra i 21° e i 32°C. Le ondate di calore anomale alterano i cicli di fioritura e modificano i composti volatili che definiscono il sapore del prodotto finale. Laura Benassi, ricercatrice del CNR-INO di Firenze, avverte: «Oggi i cambiamenti climatici non minacciano solo ghiacciai e barriere coralline. Stanno anche riscrivendo, odore dopo odore, la mappa sensoriale del nostro patrimonio culturale».

La tecnica di lavorazione “a freddo” di Modica, che mantiene intatti i cristalli di zucchero e le proprietà biochimiche del cacao, rappresenta un caso studio unico per gli scienziati. La stabilità termica del processo permette di mappare il profilo aromatico originario, documentato per la prima volta in Sicilia nel 1746. Il progetto Scentinel utilizza sensori avanzati per trasformare l’aroma biologico in un ritratto molecolare preciso, capace di essere replicato qualora le mutazioni ambientali dovessero alterare irrimediabilmente le fave di cacao fresche.

Scentinel: l’arca digitale per i profumi del mondo

Avviato nel 2024 grazie ai finanziamenti della Joint Programming Initiative, il progetto coinvolge esperte come Jana Striova del CNR e Luana Queiroz della NTNU. Durante le fasi di ricerca condotte nel 2025, il team ha documentato ogni fase del processo produttivo modicano, dalla tostatura alla macinatura. L’obiettivo non è solo conservativo, ma mira a proteggere il legame tra olfatto e memoria emotiva, fondamentale per l’identità di un luogo e per il benessere psicofisico garantito da sostanze naturali come la teobromina e la feniletilamina.

È fondamentale agire ora, spiega ancora Benassi, «per evitare che un simbolo del nostro gusto e della nostra cultura, che affonda le radici in riti millenari, venga perduto per sempre». La sfida tecnologica punta a garantire che le generazioni future possano ancora godere del profilo sensoriale unico del cioccolato modicano. I dettagli scientifici e le impronte aromatiche acquisite saranno svelati ufficialmente a ottobre, ponendo Modica al centro di un dibattito mondiale che unisce neuroscienze, ecologia e alta gastronomia.