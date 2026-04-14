Il Bonus bollette 2026 è ufficialmente legge dopo il voto favorevole del Senato, che conferma lo stanziamento di un contributo straordinario di 115 euro per le famiglie in condizioni di disagio economico. Il provvedimento stabilisce l’erogazione automatica dello sconto direttamente sulla prima fattura utile successiva all’approvazione della delibera Arera, eliminando per i cittadini l’onere di presentare una specifica domanda.

L’introduzione di questa misura si inserisce in un quadro di spesa pubblica destinata al contenimento della povertà energetica che, secondo i dati Istat, coinvolge circa l’8,5% delle famiglie italiane. Negli ultimi anni, la volatilità dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica ha spinto il legislatore a rafforzare i bonus sociali, strumenti che nel solo 2024 hanno assistito oltre 3,5 milioni di nuclei familiari. Lo stanziamento del 2026 punta a stabilizzare il potere d’acquisto dei ceti più deboli, agendo direttamente sulla componente “materia prima” che rappresenta la voce più variabile e incisiva dei costi di fornitura.

I requisiti Isee e le modalità di erogazione di Arera

L’accesso al beneficio è subordinato al possesso di un Isee aggiornato non superiore alla soglia di 9.796 euro. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con la delibera 81/2026/eel, ha chiarito che l’importo sarà riconosciuto ai soggetti che risultavano già titolari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026. Per chi possiede un indicatore economico fino a 25.000 euro, la legge prevede invece la possibilità di sconti extra legati ai consumi, sebbene tale opzione resti a discrezione del fornitore.

Il contributo di 115 euro non viene necessariamente esaurito in un’unica soluzione, poiché dipende dalla capacità di spesa della singola bolletta. La normativa specifica infatti che il bonus “è a scalare sul dovuto per il solo costo della materia prima”. Di conseguenza, se la spesa per l’energia in una fattura fosse inferiore alla quota spettante, la parte residua verrebbe accreditata automaticamente nei cicli di fatturazione successivi fino al totale esaurimento del credito.

Come leggere lo sconto sulla materia prima energia

Un aspetto tecnico rilevante riguarda la continuità del beneficio anche in caso di passaggio ad altro operatore. Il bonus viene erogato dal fornitore che gestiva l’utenza al 21 febbraio 2026, garantendo che l’utente non perda il diritto acquisito. All’interno del documento di fatturazione, i cittadini troveranno la detrazione indicata con una voce separata, rendendo trasparente il calcolo del risparmio ottenuto rispetto ai consumi effettivi registrati.

L’integrazione di questo contributo straordinario si affianca ai regimi compensativi già esistenti per gas e acqua. Arera ha stabilito che i primi accrediti inizieranno a comparire nelle fatture successive al 19 marzo 2026, data tecnica che ha segnato la definizione dei dettagli operativi. Gli esperti del settore sottolineano che, nonostante la tendenza alla stabilizzazione dei prezzi, tali interventi restano fondamentali per tutelare i consumatori domestici titolari di punti di prelievo attivi che affrontano le difficoltà strutturali del mercato energetico.