La torta alla Nutella è uno dei dolci casalinghi più cercati e preparati in Italia, una ricetta accessibile anche a chi non ha dimestichezza con la pasticceria e che non richiede attrezzature particolari. Con 180 g di farina, 150 g di zucchero, tre uova, latte, cacao amaro, lievito e quattro cucchiai di Nutella, l’impasto si prepara a mano in pochi minuti e va in forno a 180°C per 40 minuti.

Il vantaggio di questa preparazione sta nella sua struttura essenziale: non servono fruste elettriche, bagnomaria né tecniche complesse. Si lavora tutto in una ciotola con un cucchiaio, in un ordine preciso che garantisce un impasto omogeneo senza grumi.

Come si prepara la torta alla Nutella: impasto e cottura

Si comincia mettendo in una ciotola i 150 g di zucchero con le tre uova e mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Si aggiungono poi i 200 ml di latte parzialmente scremato, amalgamando bene, seguiti dai 180 g di farina 00 setacciata, da 50 grammi di cacao amaro e da una bustina di lievito per dolci. Si continua a mescolare fino a quando l’impasto risulta liscio e senza grumi visibili.

A questo punto si imburra la teglia — una teglia rotonda da 24-26 cm è il formato ideale per queste dosi — e vi si versa l’impasto. La Nutella si distribuisce con un cucchiaio in quattro punti distinti sulla superficie, poi si mescola delicatamente con movimenti lenti per farla scendere all’interno del composto, creando le tipiche venature marmezzate. Non serve incorporarla completamente: l’effetto visivo e gustativo viene proprio dalla distribuzione irregolare.

La torta si cuoce in forno statico a 180°C , già preriscaldato, per 40 minuti. La prova dello stecchino o della forchetta — inserito al centro, deve uscire asciutto/a — è il modo più affidabile per verificare la cottura, che può variare di qualche minuto a seconda del forno. Prima di sformarla, è importante lasciarla intiepidire nella teglia per almeno dieci minuti, per evitare che si rompa.

Varianti e consigli per personalizzarla

La ricetta base si presta a numerose varianti senza stravolgere la struttura. Chi preferisce un sapore più intenso può aumentare la Nutella fino a sei cucchiai. Per un risultato più umido e simile a un brownie, si può sostituire parte della farina con fecola di patate o ridurre il latte di 30-40 ml.

Per la versione domenicale in famiglia, accompagnarla con una spolverata di zucchero a velo sulla superficie prima di servirla è il dettaglio finale che fa la differenza.