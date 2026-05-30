Un marittimo è stato soccorso al largo di Pozzallo dopo un malore improvviso a bordo di una nave mercantile in navigazione verso la Grecia. L’intervento di evacuazione medica (MEDEVAC) è stato coordinato dalla Guardia Costiera di Pozzallo insieme al Centro internazionale radio medico e al 118. L’operazione si è svolta a circa 18 miglia dalla costa, con trasferimento del paziente in sicurezza fino al porto.

La richiesta di assistenza è arrivata alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo nella giornata odierna. È stata immediatamente attivata la procedura di soccorso in mare in coordinamento con l’11° Centro Secondario del Soccorso Marittimo di Catania.

Il caso ha riguardato un marittimo a bordo di una nave mercantile battente bandiera liberiana, diretta verso Chalkis, in Grecia. Il Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) è stato consultato per la valutazione delle condizioni sanitarie del marittimo.

Dalla consulenza è emersa la necessità di un trasferimento urgente verso strutture sanitarie specialistiche. È stato quindi disposto lo sbarco immediato del paziente. La Guardia Costiera di Pozzallo ha inviato in zona la motovedetta CP 311, che ha raggiunto l’unità mercantile al largo.

Il trasbordo è avvenuto in condizioni di sicurezza, con il marittimo preso in carico dall’equipaggio della motovedetta.

Successivamente il trasferimento è proseguito verso il porto di Pozzallo. All’arrivo in banchina, il paziente è stato affidato al personale sanitario del 118, già allertato dalla Sala Operativa.

Il marittimo è stato quindi trasportato verso la struttura ospedaliera competente per le cure necessarie.