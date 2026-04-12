Ragusa esce sconfitta di misura da gara 1 dei playoff. La Polisportiva Galli si impone per 74-73 grazie a una tripla di Celani a pochi secondi dalla sirena, vanificando la rimonta della Passalacqua nell’ultimo quarto.

La partenza delle siciliane è devastante. Nei primi cinque minuti Ragusa stampa un parziale di 24-13, costruito con il 71% dal campo nei tiri da due e il 75% da tre. Narviciute, Consolini e Johnson dominano il pitturato, mentre Labanca e Moriconi dettano i ritmi offensivi. San Giovanni Valdarno regge a galla solo grazie a Bernardi e Mosetti. Il primo quarto si chiude comunque sul 25-31 per Ragusa, dopo che un infortunio a Narviciute apre spiragli alla rimonta locale.

Il secondo periodo cambia faccia alla partita. Ngamene trova spazio sotto canestro e firma quattro punti consecutivi che portano le padrone di casa al -1. Ragusa accusa l’assenza della playmaker lettone in fase difensiva e concede campo. All’intervallo San Giovanni Valdarno ribalta il punteggio: 43-41.

La rimonta di Ragusa non basta: Celani firma la vittoria di gara 1

Nel terzo quarto la Passalacqua perde lucidità. Bernardi e Lazzaro trascinano le toscane, che arrivano al massimo vantaggio di +10 all’inizio dell’ultima frazione. Sembra la partita chiudersi qui, ma Consolini non ci sta.

La capitana ragusana scatena un parziale di 9-0 con Johnson: triple, assist, intensità. San Giovanni Valdarno chiama timeout sul 63-62 a tre minuti e mezzo dalla fine. Si gioca punto a punto, con triple che si alternano da una parte e dall’altra — Merisio, Consolini, Bernardi, ancora Consolini — fino al canestro di Johnson che vale il sorpasso ragusano.

Sul 71-73, con 39 secondi sul cronometro, Mazza si carica la squadra sulle spalle e punisce la difesa di casa con una tripla di personalità. Sembra la svolta definitiva. Invece Celani risponde con un’altra bomba da tre e riporta le padrone di casa avanti di uno: 74-73. L’ultimo tiro di Ragusa non trova il fondo della retina. Il rimbalzo difensivo di San Giovanni Valdarno mette fine ai giochi.

Nel tabellino spiccano i 26 punti di Bernardi per le toscane e i 15 di Ngamene. Per Ragusa, Johnson chiude con 24 punti e Consolini con 21. La Passalacqua domina sui rimbalzi (44 contro 33) e registra 13 assist a 9, ma paga dazio ai tiri liberi: soltanto 2/6 (33%) contro il 15/18 (83%) della Polisportiva Galli.

Coach Mara Buzzanca non nasconde l’amarezza ma guarda avanti: “È stata una gara molto intensa, abbiamo giocato un primo quarto eccellente. Nel secondo e terzo quarto abbiamo mollato un po’ e sofferto il ritorno di San Giovanni Valdarno lasciando qualche spazio di troppo e non gestendo bene i palloni in attacco. Nell’ultimo quarto abbiamo iniziato nuovamente a giocare fino al canestro che con Mazza poteva mettere fine alla partita. Dobbiamo ritrovare la concentrazione e l’atteggiamento del primo quarto e metterla in campo per tutto il match di mercoledì a Ragusa.”

Gara 2 si gioca mercoledì al PalaMinardi di Ragusa. La Passalacqua è obbligata a vincere in casa per riaprire la serie. Per approfondire l’andamento della stagione della squadra ragusana, leggi il dossier basket del Quotidiano di Ragusa. Il calendario completo dei playoff è disponibile sul sito ufficiale della Lega Basket Femminile.