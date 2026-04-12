La settimana che inizia il 13 aprile porta un netto cambio delle condizioni meteo sull’Italia: un vortice mediterraneo alimentato da una vasta area di bassa pressione in risalita dal Nord Africa porterà piogge intense, temporali, grandinate e venti forti su molte regioni del Paese. Il cuore del maltempo è previsto tra lunedì e martedì, con fenomeni che potranno assumere carattere di forte intensità dove si svilupperanno celle temporalesche più organizzate.

La seconda decade di aprile segna una delle transizioni meteorologiche più tipiche della primavera italiana. Dopo una prima parte del mese caratterizzata da condizioni relativamente stabili su gran parte del territorio, l’arrivo di aria instabile dal Mediterraneo centro-occidentale innesca quella dinamica di bassa pressione che i meteorologi associano ai cosiddetti vortici mediterranei — sistemi depressionari che si sviluppano localmente e spesso producono precipitazioni più intense e localizzate rispetto alle perturbazioni atlantiche classiche.

Il fenomeno non è isolato: secondo i dati dell’ISPRA, gli eventi di maltempo primaverile in Italia sono aumentati in frequenza e intensità nell’ultimo decennio, con un incremento significativo delle grandinate e dei nubifragi nelle aree del Centro-Nord tra aprile e maggio. Un contesto in cui le allerte della Protezione Civile — che vengono diramate regione per regione — diventano lo strumento principale per monitorare l’evoluzione in tempo reale.

Maltempo 13-15 aprile: piogge, grandine e venti forti su gran parte d’Italia

Tra lunedì 13 e martedì 14 aprile si concentrerà il peggioramento più significativo. La bassa pressione in approfondimento sul bacino del Mediterraneo favorirà la formazione di temporali anche violenti, accompagnati localmente da nubifragi e grandinate, con maggiore probabilità di fenomeni intensi al Centro-Nord. Le zone pianeggianti della Pianura Padana, le coste tirreniche e i versanti appenninici sono le aree tradizionalmente più esposte a questo tipo di configurazione.

Contestualmente, i venti rinforzeranno in modo deciso su più settori: il Maestrale soffierà con forza sulla Sardegna, mentre lo Scirocco interesserà i settori adriatici, contribuendo ad aumentare il moto ondoso. I mari saranno molto mossi o agitati, con possibili disagi per la navigazione e i collegamenti con le isole. Le condizioni resteranno instabili anche nella giornata di mercoledì 15, con ulteriori rovesci e temporali sulle regioni centrali e sulle isole maggiori, Sicilia compresa.

Da giovedì 16 aprile: verso una graduale ripresa

Solo a partire da giovedì 16 aprile si inizieranno a intravedere i primi segnali di miglioramento, inizialmente sulle regioni settentrionali e poi, progressivamente, su quelle centrali e meridionali. L’alta pressione tenderà a riaffermarsi, aprendo la strada a una fase più stabile.

Se le proiezioni attuali verranno confermate, venerdì 17 aprile e il fine settimana successivo potrebbero risultare relativamente soleggiati su gran parte del Paese, Sud e isole incluse. Gli esperti ricordano però che le previsioni a medio termine — oltre i tre giorni — mantengono un margine di incertezza significativo, e che sarà necessario attendere aggiornamenti nelle prossime 48 ore per avere maggiore certezza sull’evoluzione del quadro sinottico.

Per la provincia di Ragusa e il territorio ibleo, la fase più critica è attesa tra lunedì e mercoledì: venti sostenuti da Scirocco, mare mosso sul Canale di Sicilia e precipitazioni a carattere di rovescio rappresentano le condizioni da monitorare con attenzione, specie per chi lavora in agricoltura o ha in programma attività all’aperto.