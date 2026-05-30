Un importante riconoscimento nazionale arriva per Lo Scontrino Sospeso, realtà solidale profondamente radicata nel territorio della provincia di Ragusa. L’associazione ha ottenuto il primo posto nazionale nella categoria “Inclusione e Coesione Sociale” nell’ambito della seconda edizione di “Il tuo Like conta”, iniziativa promossa dal gruppo Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, capogruppo di Agos S.p.A.

Il risultato assume un valore particolare considerando la partecipazione di numerose associazioni provenienti da tutta Italia, impegnate ogni giorno nel sostegno alle persone più fragili e nella promozione della solidarietà sociale.

Al centro di questo percorso c’è il lavoro della presidente Alessia Sudano, che negli anni ha trasformato il progetto in una rete concreta di aiuto e vicinanza per molte famiglie del territorio. L’attività dell’associazione si è distinta per inclusione, trasparenza e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà economica, comprese quelle fasce della popolazione che spesso faticano a chiedere sostegno.

Un elemento determinante nel percorso che ha portato al riconoscimento è stato il lavoro di coprogettazione sviluppato insieme alla Dott.ssa Sonia Giurdanella e alla Dott.ssa Annalisa Moncada, che hanno contribuito alla definizione e valorizzazione dei contenuti progettuali, evidenziandone l’impatto sociale e la capacità di rispondere ai bisogni reali della comunità.

Un premio che porta Ragusa in Europa

Il successo ottenuto ha consentito all’associazione di partecipare alla cerimonia internazionale di premiazione ospitata a Parigi, presso la sede di Le Village by CA, dove sono stati accolti i vincitori provenienti da diversi Paesi.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra esperienze di volontariato e inclusione sociale sviluppate a livello internazionale, offrendo l’opportunità di valorizzare anche il lavoro svolto nel territorio ragusano.

Un riconoscimento al volontariato locale

L’associazione ha rivolto un ringraziamento ad Agos S.p.A. per il sostegno accordato all’iniziativa e alla vicepresidente Sonia Giurdanella, che ha contribuito alla rappresentanza del progetto durante il percorso che ha portato al riconoscimento nazionale.

Per Lo Scontrino Sospeso, il primo posto rappresenta la conferma di un lavoro costruito negli anni attraverso presenza costante, ascolto e sostegno concreto alle persone in difficoltà.

Un traguardo che rafforza il ruolo dell’associazione nel territorio della provincia di Ragusa e che diventa uno stimolo a proseguire nel percorso di solidarietà, inclusione sociale e supporto alle fasce più vulnerabili della comunità.