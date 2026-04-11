Questa mattina, a partire dalle ore 09.30, la spiaggia di Raganzino a Pozzallo è stata teatro di una significativa iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente marino e alla sicurezza in mare, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata del Mare e della Cultura Marinara. L’evento si è aperto con la rappresentazione delle operazioni di messa in sicurezza di un nido di tartaruga Caretta caretta, curata dai volontari del WWF Sicilia sud-orientale, momento particolarmente apprezzato che ha richiamato l’attenzione sull’importanza della salvaguardia della biodiversità marina.

Proprio di ieri la notizia di una tartaruga, battezzata “April” in omaggio al mese che celebra la cultura del mare, soccorsa nelle acque di Pozzallo e restituita alla libertà da Guardia Costiera e WWF.

A seguire, nelle acque antistanti l’anfiteatro Raganzino, si è svolta un’esercitazione di soccorso in mare organizzata dalla Guardia Costiera di Pozzallo, in collaborazione con il Comune di Pozzallo, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, la Lega Navale Italiana, ARPA Sicilia, la Federazione Italiana Nuoto, il Dipartimento regionale della Protezione Civile e le associazioni cinofile da salvataggio.

L’attività, che ha coniugato l’addestramento operativo con finalità divulgative e di sensibilizzazione, si è sviluppata in due momenti distinti. Nella prima fase è stato simulato il recupero di un naufrago da parte dei mezzi della Guardia Costiera, con l’apertura di una zattera di salvataggio messa a disposizione dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Pozzallo. Nella seconda fase, invece, sono entrate in azione le unità cinofile da salvataggio, impegnate nel recupero di due persone in difficoltà, operando sia a bordo di un battello veloce della Guardia Costiera sia mediante acquascooter.

A suggellare l’iniziativa è stato il passaggio a bassa quota dell’elicottero “Nemo” AW139 del 2° Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania, a testimonianza della piena integrazione tra componente navale e aerea nelle operazioni di soccorso e della capacità di intervento rapido del Corpo.

Particolarmente significativa la presenza degli studenti degli Istituti Comprensivi “Giuseppe Rogasi” e “Antonio Amore” di Pozzallo, insieme a una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia che hanno assistito alle attività dal lungomare.

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Capitano di Fregata Luigi Vincenti ha evidenziato come: “la partecipazione dei giovani ha rappresentato un momento di alto valore educativo, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente in mare e il ruolo della Guardia Costiera nella salvaguardia della vita umana, nella tutela dell’ambiente e nella promozione della cultura del mare”.

Le iniziative proseguiranno nei prossimi giorni e culmineranno il 13 aprile presso il Cineteatro “Giardino” di Pozzallo, con un ulteriore momento di incontro e approfondimento rivolto in particolare agli studenti.