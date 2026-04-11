Quattro tappe, quattro momenti a caratterizzare Start the Oasis, il cammino di Creative Oasis di Confeserfidi. Quattro incontri che hanno delineato il progetto di impresa e l’dea di business che è il concetto base di Creative Oasis, l’hub innovation e start up che si è intestato il confidi di Scicli. Quattro momenti come base perché chi ha partecipato al percorso abbia concreta l’idea di impresa inserita nell’avvio di un progetto competitivo sul mercato. Start the Oasis ne è stato supporto affidandosi agli esperti di Confeserfidi. “E’ stato un percorso rapido e gratuito che ha permesso di trasformare un’idea in un progetto”, spiega il dottor Giovanni Ficili, Responsabile dell’Ufficio di Consulenza di Confeserfidi. “Quattrolezioni – prosegue il dottor Ficili – per spaziare dall’idea alla start up, passando per business, storytelling, innovazione, finanza e territorio per concludersi con il progetto finale dei partecipanti da cui abbiamo scelto quello che abbiamo premiato.

Un format essenziale, per dare metodo, visione e capacità di presentazione per avviare il progetto imprenditoriale” Start the Oasis si è rivolto a giovani (ma anche meno giovani) imprenditrici e imprenditori (e aspiranti tali) che hanno voglia di creare il proprio domani o che hanno già un’impresa strutturata e che necessita di nuovo capitale per il proprio sviluppo imprenditoriale.

Giovedì scorso, nella sede del confidi siciliano in via dei Lillà a Scicli, la premiazione di Francesca La Russa, 34 anni di Catania, il cui progetto è stato scelto come il migliore del contest: “Sono stata spinta a partecipare dalla voglia di capire davvero e in modo empirico come funziona un’attività di impresa. Come gestirla e da dove partire per creare un’attività in proprio. Un corso parecchio interessante e completo, che serve anche a capire come comportarsi in futuro, una volta avviata la propria impresa. Particolarmente importante per me è stato sentire i relatori dei vari momenti di Start the Oasis e le testimonianze degli imprenditori già sul mercato, che ci hanno spiegato concetti cardine per chi vuole fare impresa”

Start the Oasis è stato un percorso che ha integrato formazione, input di consulenza strategica e di accesso al credito attraverso webinar e confronti e dove, al di là delle informazioni fornite dagli esperti di Confeserfidi, c’è stato uno scambio reale tra domanda e risposta attraverso una continua interrelazione. Start the Oasis è una sorta di ‘braccio operativo’ dell’hub ‘Creative’ che è il network professionale di alto livello nato in Confeserfidi e che vuole proseguire sul solco del pieno rispetto dei criteri di sviluppo, rispetto delle tematiche ambientali e governance che sono gli elementi della mission del confidi.

Dario Sirugo, Responsabile commerciale Confeserfidi: “Siamo sempre pronti a supportare sia gli imprenditori sia gli aspiranti imprenditori. Imprenditori non si nasce, si diventa; per questo è nata Creative Oasis ed è anche la motivazione perché, come Confeserfidi, nel corso dell’anno portiamo avanti iniziative e momenti di formazione per l’imprenditoria. Il catalogo che mettiamo a disposizione dell’imprenditoria del Paese è finalizzato al mondo dell’impresa in ogni suo aspetto. Non solo il credito, l’accesso al credito, la garanzia come da prassi nel mondo dei confidi. Abbracciamo la figura dell’impresa a 360 gradi con un pacchetto prodotti completo che variadalle fidejussioni per l’accesso ai bandi alle attestazioni di capacità finanziaria per i bandi di finanza agevolata”.

“Nella sola Sicilia – ha proseguito il dottor Sirugo – sono state 900 le start up che abbiamo supportato nell’accesso ai fondi per il turismo. Anche durante il progetto che si è appena concluso, abbiamo trasmesso il sistema ESG come tematica importante per certificare la filiera dell’impresa. E come Confeserfidi continuiamo in questo percorso di supporto totale al mondo dell’impresa”.