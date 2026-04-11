Maltempo in Sicilia. Il quadro meteorologico sulla Sicilia si appresta a subire un drastico cambiamento a causa del progressivo cedimento dell’anticiclone subtropicale. A partire da lunedì, l’azione combinata di una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia e di una depressione in risalita dal Nord Africa darà origine a un vortice ciclonico che attraverserà l’Italia da nord a sud, concentrando i suoi effetti più intensi proprio sulle regioni centro-meridionali.
Le dinamiche atmosferiche di metà aprile confermano una spiccata variabilità, tipica delle stagioni di transizione. Negli ultimi anni, la Sicilia ha mostrato una frequenza maggiore di scambi meridiani, ovvero scontri diretti tra correnti calde africane e affondi freschi nord-europei. Questo fenomeno non solo genera precipitazioni intense, ma causa spesso un repentino ritorno a condizioni termiche che ricordano il mese di ottobre, con un impatto significativo sull’agricoltura locale e sulla gestione del territorio costiero, particolarmente esposto ai venti di burrasca.
Il peggioramento delle condizioni meteo inizierà a manifestarsi lunedì pomeriggio, ma sarà tra martedì 14 e venerdì 17 aprile che l’instabilità raggiungerà l’apice. Mentre il Nord Italia vedrà i primi segni di miglioramento già mercoledì sera, la Sicilia dovrà fare i conti con piogge persistenti per quasi tutta la settimana. Il panorama termico subirà una netta diminuzione, assestandosi su valori di qualche grado inferiori alle medie del periodo (vedi foto di Sicilia in meteo)
Si passerà dunque da una fase di caldo fuori stagione a un contesto simil-autunnale. Tuttavia, gli esperti precisano che, nonostante il calo della colonnina di mercurio, non si tratterà di un’ondata di gelo tardivo come ipotizzato in precedenza, bensì di un ritorno a temperature più fresche ma consone alla primavera perturbata.
Venti forti e mari agitati: l’allerta per i bacini siciliani
L’approfondimento del vortice afro-mediterraneo attiverà una ventilazione sostenuta con rotazione ciclonica. Sono previsti venti forti che spazzeranno l’intera isola, determinando un rapido aumento del moto ondoso. I mari che circondano la Sicilia e la Sardegna passeranno da molto mossi ad agitati, creando possibili disagi ai collegamenti marittimi con le isole minori.
La protezione civile e i centri di monitoraggio raccomandano cautela, specialmente nella giornata di martedì, quando il transito del fronte freddo potrebbe innescare fenomeni temporaleschi localmente intensi. Questa configurazione ciclonica rimarrà “intrappolata” sul basso Mediterraneo, garantendo maltempo Sicilia per una finestra temporale piuttosto ampia, prima di un possibile nuovo cambio di scenario atteso solo nel prossimo fine settimana.
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