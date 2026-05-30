RAGUSA – Ultimo fine settimana di maggio all’insegna del clima quasi estivo lungo la fascia costiera della provincia di Ragusa. Nonostante la presenza di un’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per possibili temporali isolati sulla Sicilia, le previsioni indicano condizioni generalmente favorevoli soprattutto nelle località balneari del litorale ibleo.

Tra Marina di Ragusa, Punta Secca, Donnalucata, Sampieri e Pozzallo sono attese ampie schiarite, temperature comprese tra 25 e 28 gradi e venti moderati, con mare generalmente poco mosso. Le condizioni migliori sono previste nelle ore mattutine e lungo tutta la fascia costiera, mentre eventuali fenomeni temporaleschi dovrebbero interessare prevalentemente le aree interne dell’isola e i rilievi del settore centro-orientale.

Secondo gli ultimi bollettini meteorologici, la giornata di oggi 30 maggio 2026 sarà caratterizzata da sole diffuso al mattino e da qualche addensamento nuvoloso nelle ore centrali. La Protezione Civile mantiene comunque un livello di attenzione giallo per rischio temporali e idrogeologico su gran parte della Sicilia, compreso il settore sud-orientale dell’isola.

Domenica il quadro appare ancora più stabile grazie al rafforzamento dell’alta pressione sul Mediterraneo. Le temperature resteranno gradevoli, senza eccessi di caldo, rendendo particolarmente piacevole la permanenza in spiaggia e le attività all’aria aperta.

Le spiagge di Sampieri, Marina di Ragusa e Pozzallo si preparano così ad accogliere i primi consistenti flussi di visitatori della stagione, favoriti da condizioni meteo che, salvo brevi episodi di instabilità nelle zone interne, si annunciano nel complesso favorevoli per tutto il weekend.

Resta comunque consigliato consultare gli aggiornamenti della Protezione Civile e dei servizi meteo ufficiali, soprattutto nelle ore pomeridiane di oggi, quando non si escludono locali rovesci o temporali di breve durata nelle aree più interne della provincia di Ragusa