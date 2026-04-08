Il Caffè Quasimodo a Modica torna protagonista della scena culturale sabato 11 aprile, alle ore 17:30, presso il Palazzo della Cultura. Il XVI appuntamento della stagione letteraria sarà dedicato alla poetessa Franca Cavallo e alla presentazione della sua ultima opera narrativa. Il volume, intitolato “Ai piedi dell’orologio. Racconti di vita vissuta” (Operaincerta editore, 2025), promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante tra i ricordi e le tradizioni del territorio.

Il programma della serata culturale al Palazzo della Cultura

L’evento vedrà l’intervento del giornalista e scrittore Giuseppe Nativo, che approfondirà le tematiche e lo stile del libro. Per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, alcuni brani significativi dell’opera saranno letti dall’attrice Miriam Pisana, della Compagnia Teatrale “Giorgio Sparacino”, e dall’attore Piero Pisana. Inoltre, la serata sarà arricchita dagli intermezzi musicali della cantante Elma, offrendo un’esperienza multisensoriale che unisce letteratura, recitazione e musica nel cuore di Modica.

La metafora del tempo nelle parole di Domenico Pisana

Il libro si configura come una raccolta di narrazioni brevi che esplorano il legame profondo tra l’individuo e le proprie radici. Il Presidente del Caffè Quasimodo, Domenico Pisana, ha analizzato l’opera sottolineandone il valore simbolico e antropologico. “Con questa sua opera, Franca Cavallo, intreccia sapientemente memoria personale e collettiva, offrendo uno spaccato vivido della sua vita quotidiana attraverso i decenni”, ha dichiarato Pisana.

Secondo il Presidente, il titolo funge da bussola per l’intera narrazione: “L’orologio non è solo un oggetto fisico che scandisce le ore del borgo, ma rappresenta lo scorrere inesorabile del tempo che trasforma i luoghi e le persone”. Quindi, lo stile immediato e il lirismo dell’autrice invitano il lettore a riscoprire il valore delle piccole storie quotidiane.