Momenti di grande apprensione questa mattina intorno alle ore 10,30 a Modica, lungo la trafficata via Nazionale Modica-Ispica, a causa di un incidente stradale autonomo che ha visto coinvolto un automobilista modicano di 93 anni. L’anziano, che procedeva alla guida di una Ford Focus in direzione Ispica, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo per cause ancora al vaglio delle autorità competenti, finendo la propria corsa contro il muro di recinzione di una villetta situata lungo l’arteria stradale.
L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da causare ingenti danni sia alla parte anteriore dell’automobile che alla struttura muraria della proprietà privata. Nonostante la dinamica del sinistro, che inizialmente ha fatto temere il peggio data l’età avanzata del conducente, l’uomo è uscito dall’abitacolo praticamente illeso. Per lui, fortunatamente, solo un forte stato di shock ma nessuna ferita riportata nello scontro. E’ ancora da chiarire la causa dell’incidente.
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