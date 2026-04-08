L’Inps ha confermato le date per l’erogazione dell’assegno unico di aprile 2026, il secondo mese che tiene conto delle nuove attestazioni ISEE e delle rivalutazioni Istat. Il calendario ufficiale prevede due finestre di accredito distinte per le famiglie italiane. I primi pagamenti partiranno tra il 20 e il 21 aprile per chi non ha subito variazioni nella domanda, mentre chi ha presentato modifiche o nuove istanze dovrà attendere l’ultima settimana del mese.

Date dei pagamenti e variazioni nella domanda

I beneficiari riceveranno il supporto economico in base allo stato della propria pratica registrata nei sistemi dell’Istituto. In particolare, il calendario per l’assegno unico di aprile 2026 si articola così:

20-21 aprile : accredito per i nuclei familiari con importi e requisiti invariati.

: accredito per i nuclei familiari con importi e requisiti invariati. Dal 27 al 30 aprile: erogazione per chi ha presentato una nuova domanda il mese precedente o ha subito cambiamenti nel calcolo della quota.

Inoltre, i genitori devono ricordare l’obbligo di comunicare all’Inps eventuali mutamenti del nucleo. Ad esempio, la nascita di un figlio o il raggiungimento della maggiore età dei beneficiari richiedono un aggiornamento dei dati. Tuttavia, chi mantiene i requisiti immutati non deve presentare una nuova domanda ogni anno.

ISEE scaduto e tagli: come recuperare gli arretrati

Molte famiglie hanno notato variazioni nell’importo già dal mese di marzo a causa della rivalutazione annuale Istat. Tuttavia, per chi non ha presentato l’ISEE aggiornato entro il 28 febbraio, l’assegno unico di aprile 2026 risulterà ridotto alla quota minima di legge.

Esiste però una soluzione per chi ha subito questi tagli. Infatti, presentando la DSU entro il 30 giugno, è possibile ottenere il ripristino dell’importo spettante e il versamento degli arretrati. Per monitorare la propria situazione, gli utenti possono accedere al fascicolo previdenziale Inps tramite SPID o CIE.

Come controllare lo stato dell’assegno unico

Per verificare la documentazione e i dettagli del pagamento, i cittadini possono seguire una procedura semplice sul portale dell’Istituto. Basta accedere all’area riservata, cliccare sulla sezione “Prestazioni” e selezionare la voce dedicata ai pagamenti. In questo modo, è possibile visualizzare l’importo esatto e la data valuta prevista per l’accredito sul proprio conto corrente.