L’Inps ha ufficializzato il calendario dei pagamenti per l’Assegno Unico aprile 2026, definendo tempistiche precise che variano in base alla stabilità del nucleo familiare. Per le famiglie che non hanno subito variazioni rispetto ai mesi precedenti, l’erogazione avverrà nella finestra compresa tra il 20 e il 21 aprile. Al contrario, i nuclei che hanno aggiornato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), modificato i dati o presentato una nuova istanza, riceveranno l’accredito nell’ultima settimana del mese.

La vera novità di aprile riguarda però la possibilità di vedere lievitare l’importo mensile. Il motivo risiede nell’aggiornamento dei patrimoni all’interno dell’Isee corrente. Da questo mese, infatti, i contribuenti possono presentare gli aggiornamenti relativi alla situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare, integrando quanto già fatto a inizio anno per la parte reddituale. Questo passaggio è cruciale per chi ha subito variazioni negative della propria ricchezza nel corso dell’ultimo anno.

Come ottenere l’aumento dell’Assegno Unico tramite Isee

L’aumento dell’assegno potrebbe “innescarsi” infatti attraverso l’aggiornamento dei patrimoni mobiliari e immobiliari dell’Isee corrente. In caso di modifiche infatti dell’Isee e dunque della fascia di reddito, si modificherebbe anche l’importo dell’Assegno unico che è collegato. Per poter procedere con questa operazione, è necessario soddisfare requisiti specifici. L’aggiornamento è riservato ai nuclei familiari che – rispetto all’Isee ordinario – hanno avuto una riduzione della situazione patrimoniale pari ad almeno il 20%.

Una contrazione del patrimonio, derivante ad esempio da perdite finanziarie o variazioni nelle proprietà immobiliari, permette di abbassare l’indicatore Isee complessivo. Poiché l’Assegno Unico è una misura proporzionale alla situazione economica del nucleo, una fascia di reddito più bassa si traduce automaticamente in un importo mensile più elevato per ogni figlio a carico. È importante ricordare che la variazione deve essere documentata e presentata telematicamente tramite i canali Inps o i centri di assistenza fiscale.

Impatto socio-economico e contesto normativo

L’Assegno Unico e Universale ha rappresentato, sin dalla sua introduzione nel 2022, la principale misura di sostegno alla natalità in Italia, assorbendo vecchi benefici come le detrazioni per i figli e gli assegni al nucleo familiare. Nel 2025, la spesa complessiva per questa misura ha superato i 19 miliardi di euro, raggiungendo oltre 9,5 milioni di bambini e ragazzi. In un contesto di inflazione ancora sensibile, l’adeguamento tramite Isee corrente diventa uno strumento di flessibilità fondamentale per proteggere il potere d’acquisto delle famiglie più vulnerabili.

In Sicilia, i dati Inps confermano che la regione è tra le prime in Italia per numero di beneficiari in rapporto alla popolazione, con una particolare concentrazione nelle province di Catania e Ragusa. Per restare aggiornati su tutte le scadenze dei pagamenti, incluse quelle di Naspi e Assegno di Inclusione, è possibile consultare o monitorare il fascicolo previdenziale sul sito ufficiale dell’ Inps.

L’aggiornamento patrimoniale dell’Isee corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione, a meno di ulteriori variazioni rilevanti. Gli esperti consigliano di monitorare attentamente la propria situazione bancaria e immobiliare riferita al periodo di riferimento, poiché anche una piccola variazione percentuale può determinare il salto di fascia necessario per ottenere i massimi scaglioni di rimborso previsti dalla normativa vigente.