L’aeroporto di Catania apre le porte al mercato nordamericano con il lancio del nuovo volo diretto Catania-Montréal, operato dalla compagnia Air Canada. La presentazione ufficiale dell’iniziativa è fissata per mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 10:30, nella storica cornice di via della Borsa a Catania, sede della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Questo collegamento intercontinentale rappresenta un asset strategico per l’intera isola, accorciando drasticamente le distanze tra la Sicilia e il Canada.

L’attivazione di una rotta diretta verso il Québec risponde a una domanda crescente di mobilità internazionale, favorendo non solo il turismo “di ritorno” delle comunità siciliane in Nord America, ma anche nuove opportunità per il sistema produttivo locale. All’evento parteciperanno figure istituzionali di alto profilo, tra cui S.E. Elissa Goldberg, Ambasciatrice del Canada in Italia, e i vertici di SAC, la società di gestione dello scalo etneo, confermando l’importanza diplomatica e commerciale dell’operazione.

Impatto economico e turistico del nuovo volo diretto Catania-Montréal

Il potenziamento dei collegamenti aviation è diventato un pilastro fondamentale per lo sviluppo del Sud Est siciliano. Nel corso degli ultimi anni, lo scalo di Fontanarossa ha registrato volumi di traffico record, superando la soglia dei 10 milioni di passeggeri annui. L’inserimento di una tratta stabile verso Montréal si inserisce in una strategia di diversificazione dell’offerta, che mira a intercettare flussi turistici ad alta capacità di spesa provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, mercati storicamente interessati al patrimonio UNESCO del Val di Noto.

Oltre ai vantaggi per il settore del “leisure”, il volo diretto Catania-Montréal funge da catalizzatore per le esportazioni agroalimentari e manifatturiere della Sicilia orientale. Facilitare gli spostamenti dei buyer e degli investitori nordamericani significa abbattere le barriere logistiche che spesso limitano le piccole e medie imprese locali. Il Québec, in particolare, rappresenta un partner commerciale privilegiato per l’Italia, con un interscambio che tocca settori tecnologici e culturali di primaria importanza.

Protagonisti e dettagli del lancio istituzionale

Il tavolo tecnico di mercoledì vedrà la partecipazione di Antonino Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio, e Laurence Fouquette-L’Anglais, Delegata del Québec in Italia. Per la parte operativa interverranno Stefano Casaregola, General Manager Sales Italia di Air Canada, insieme a Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, e la Presidente Anna Quattrone. Sarà Rosario Dibennardo, Direttore Commerciale Aviation di SAC, a illustrare i dettagli tecnici sulle frequenze dei voli e le prospettive di riempimento degli aeromobili.

L’apertura di questa rotta segue un trend positivo per l’aeroporto di Catania, che continua a consolidare la sua posizione di hub mediterraneo.