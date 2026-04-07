Biagio Izzo ha conquistato il pubblico del Teatro Duemila di Ragusa con lo spettacolo “L’arte della truffa”, una commedia brillante che ha segnato il suo ritorno in grande stile nella città iblea. L’evento, inserito nel cartellone promosso dall’associazione culturale C&M sotto la direzione artistica di Carlo Nobile, ha registrato un notevole successo di critica e presenze. La pièce ha offerto due ore di intrattenimento serrato, confermando la versatilità di Izzo nel destreggiarsi tra i diversi registri della comicità italiana contemporanea.

La trama mette in scena la vita di Gianmario, un uomo d’affari integerrimo, e di sua moglie Stefania, improvvisamente stravolta dall’arrivo di Francesco, fratello di lei e truffatore incallito ai domiciliari. Biagio Izzo, nel ruolo del cognato scomodo, guida un meccanismo comico perfetto fatto di bugie e raggiri. La forza della messa in scena risiede nella scrittura corale di Augusto e Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, con la regia di Augusto Fornari capace di costruire un ritmo teatrale dinamico e privo di tempi morti.

Il successo della stagione teatrale al Duemila di Ragusa

Il Teatro Duemila di Ragusa si conferma un punto di riferimento fondamentale per la cultura nel Sud-Est della Sicilia, capace di attrarre grandi nomi del panorama nazionale. Negli ultimi anni, la struttura ha ospitato produzioni di alto livello, contribuendo a un indotto economico significativo per il centro storico cittadino. Il settore teatrale in provincia di Ragusa, nonostante le sfide post-pandemiche, ha mostrato una resilienza straordinaria nel 2025 e nel 2026, con una crescita costante degli abbonati e una domanda di spettacolo dal vivo che premia la qualità delle proposte artistiche.

Nello spettacolo “L’arte della truffa”, Izzo non si limita alla maschera comica, ma funge da vero “direttore d’orchestra” per un cast solido e affiatato. Accanto a lui, attori come Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale hanno offerto interpretazioni credibili, sostenendo il ritmo delle battute senza mai restare in ombra. La capacità della compagnia di alternare momenti grotteschi a spunti di autentica umanità ha permesso al pubblico di riflettere sulle fragilità e sulle contraddizioni della vita quotidiana.

Biagio Izzo e la maestria dei tempi comici

La critica ha sottolineato come la presenza scenica di Izzo riesca a dare unità all’intero impianto narrativo, trasformando una commedia ben costruita in un esempio di eccellenza teatrale. Il suo lavoro di cucitura tra i vari registri, fatto di improvvisazioni calibrate e dialoghi fluidi, ha reso ogni battuta parte di un ingranaggio più grande. Lo spettacolo dimostra come il teatro possa essere intrattenimento puro mantenendo un’elevata qualità produttiva, un elemento che il pubblico ragusano ha dimostrato di apprezzare con lunghi applausi finali.

L’accoglienza calorosa riservata a Biagio Izzo testimonia il legame profondo tra l’attore e la Sicilia, terra che storicamente premia la tradizione della commedia dell’arte rivisitata in chiave moderna.