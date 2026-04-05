Con l’arrivo della primavera, molte famiglie italiane attendono di sapere quando avverrà l’accredito dell’assegno unico di aprile 2026. L’Inps ha già definito le finestre temporali ufficiali per l’erogazione di questa prestazione, che sostiene i nuclei familiari dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni. Il calendario di questo mese segue una suddivisione precisa tra i pagamenti ordinari e quelli che hanno subito variazioni. È fondamentale conoscere queste scadenze per monitorare correttamente il proprio estratto conto previdenziale.

Calendario assegno unico aprile 2026: la suddivisione dei flussi

L’Inps ha stabilito che il pagamento dell’assegno unico di aprile 2026 arriverà in due momenti distinti. Questa distinzione dipende dalla stabilità o meno dei dati dichiarati dal nucleo familiare nel mese precedente.

20 e 21 aprile 2026: riceveranno l’accredito le famiglie che non hanno subito variazioni di reddito o modifiche nella composizione del nucleo.

riceveranno l’accredito le famiglie che non hanno subito variazioni di reddito o modifiche nella composizione del nucleo. Ultima settimana di aprile (dal 27 al 30): il pagamento riguarderà chi ha presentato una nuova domanda o ha subito variazioni recenti, come la nascita di un figlio o il cambio del modello ISEE.

Inoltre, chi attende il primo pagamento in assoluto vedrà l’importo accreditato alla fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Importi e conguagli: cosa cambia ad aprile

Oltre al flusso ordinario, il mese di aprile è spesso dedicato ai conguagli. Molti utenti potrebbero ricevere eventuali arretrati se hanno aggiornato l’ISEE in ritardo, purché entro il 28 febbraio. Tuttavia, alcuni beneficiari potrebbero notare cambiamenti nell’importo dell’assegno unico di aprile 2026. Se l’ISEE 2026 non è stato aggiornato correttamente, l’Inps erogherà automaticamente solo la quota minima prevista dalla legge. Al contrario, per chi ha la documentazione in regola, la cifra dovrebbe risultare stabile rispetto a marzo, beneficiando della rivalutazione ISTAT applicata a inizio anno per contrastare l’inflazione.

Cosa fare se l’assegno unico di aprile 2026 non arriva

In caso di ritardi o mancati pagamenti, i cittadini possono effettuare verifiche in totale autonomia tramite i canali digitali. Per consultare lo stato della propria pratica, basta accedere al portale istituzionale dell’ INPS tramite SPID o CIE. Una volta effettuato l’accesso, è necessario cercare la voce “Assegno Unico Universale” e cliccare su “Consulta pagamenti”.

È consigliabile controllare periodicamente il Fascicolo Previdenziale del Cittadino e verificare che l’IBAN inserito sia ancora corretto, specialmente se sono state chiuse vecchie carte prepagate. Infine, bisogna prestare attenzione a eventuali messaggi di “blocco” derivanti da anomalie nei dati del nucleo familiare.