L’Amministrazione Comunale di Ragusa ha disposto la proroga dei pass per la sosta e la circolazione nelle zone a traffico limitato della città. Attraverso la determina dirigenziale n. 80 del 31 marzo 2026, il Comune garantisce la validità dei titoli già rilasciati ai cittadini. Il provvedimento si è reso necessario per assicurare la continuità del servizio durante la fase di revisione generale delle autorizzazioni. Inoltre, l’ente attende l’attivazione di una nuova piattaforma online che semplificherà le procedure di rinnovo digitale per tutti gli utenti.

Le nuove scadenze per i permessi di circolazione

In base a quanto stabilito dall’atto dirigenziale, le scadenze dei titoli autorizzativi sono state differite secondo un calendario preciso. Nello specifico, la proroga dei pass per la sosta segue queste date:

Pass ZRU: validità estesa fino al 30 settembre 2026;

validità estesa fino al 30 settembre 2026; Pass Ragusa Ibla: validità estesa fino al 30 novembre 2026;

validità estesa fino al 30 novembre 2026; Pass Marina di Ragusa: validità estesa fino al 30 giugno 2027.

Questa segmentazione permette agli uffici di gestire meglio il flusso di rinnovi futuri. Pertanto, i residenti e gli aventi diritto possono continuare a utilizzare i vecchi permessi senza timore di sanzioni.

Il Comune sottolinea che la proroga dei pass per la sosta opera in modo del tutto automatico. Di conseguenza, i possessori dei permessi non devono recarsi presso gli uffici comunali né avviare procedure di rinnovo istantanee. L’Amministrazione comunicherà tempestivamente l’attivazione del nuovo portale web dedicato. Attraverso questo strumento digitale, sarà possibile aggiornare i propri dati secondo le nuove modalità semplificate.

L’obiettivo dell’intervento è duplice: garantire la regolarità della sosta e abbattere i tempi burocratici per l’utenza. Per ulteriori dettagli sulle ordinanze comunali, è possibile consultare l’albo pretorio del Comune di Ragusa.