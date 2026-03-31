C’è ancora tempo fino all’8 aprile per partecipare al Servizio civile universale Comuni da Vivere, il progetto promosso da Confcommercio provinciale Ragusa. L’associazione di categoria, presieduta da Gianluca Manenti, ha confermato che le candidature sono ufficialmente aperte per selezionare 20 giovani volontari. Questi operatori saranno destinati alle diverse sedi territoriali iblee per potenziare i servizi di informazione e promozione del turismo sostenibile.

Un’opportunità strategica per i giovani del territorio

Il progetto rappresenta un’occasione concreta di crescita professionale e cittadinanza attiva per le nuove generazioni della provincia. I volontari selezionati si occuperanno infatti di attività cruciali come l’orientamento, l’educazione civica e l’animazione territoriale. Inoltre, il loro contributo permetterà a Confcommercio di essere ancora più vicina alle imprese locali. Secondo l’associazione, investire sui giovani è la chiave per lo sviluppo economico e sociale dell’intera comunità.

Come presentare la domanda entro l’8 aprile

Il successo di questa iniziativa nasce da un lavoro progettuale meticoloso svolto in collaborazione con Assod. Il dottor Marco Santoro ha seguito l’intero iter burocratico, portando al finanziamento del piano da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili. Tuttavia, gli aspiranti volontari devono affrettarsi: il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato per le ore 14:00 dell’8 aprile 2026.

La procedura di candidatura avviene esclusivamente in modalità telematica. Gli interessati devono quindi utilizzare la piattaforma ufficiale del Ministero. Confcommercio raccomanda di non attendere gli ultimi istanti per evitare possibili sovraccarichi del sistema o inconvenienti tecnici. Partecipare al Servizio civile universale Comuni da Vivere significa entrare a far parte di un percorso strategico verso nuove iniziative rivolte alla collettività.