La primavera subisce una brusca interruzione a causa di un profondo vortice ciclonico alimentato da aria fredda di matrice artica. Il fenomeno provocherà una fase di ciclone mediterraneo in Sicilia con effetti pesanti su tutta l’Isola almeno fino a venerdì 3 aprile. Le previsioni indicano piogge di forte intensità, temporali e grandinate sparse, con un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche già nelle prossime ore.

L’analisi del meteorologo: tre giorni di nubifragi e venti

La situazione appare critica su tutto il Sud Italia, con l’Isola al centro della perturbazione. “In queste ore si sta formando un nuovo ciclone mediterraneo con perno posizionato al Sud Italia, che si prepara a sperimentare tre giorni di maltempo” – lo conferma sul sito di 3bmeteo.com il meteorologo Edoardo Ferrara che avverte – ”fino a giovedì compreso sono dunque previste piogge anche abbondanti e frequenti temporali, il tutto accompagnato da venti anche forti a rotazione ciclonica (raffiche talora superiori ai 70-80km/h) con mari molto mossi o agitati”.

Evoluzione meteo: piogge torrenziali e neve sui rilievi

Il peggioramento inizierà dai settori occidentali per poi estendersi a tutta la regione. Durante la mattinata di domani, si attendono temporali violenti e possibili grandinate, specialmente nelle zone meridionali e occidentali. Inoltre, dal pomeriggio, le precipitazioni assumeranno carattere di nubifragio nelle aree interne. In serata, i fenomeni più intensi si sposteranno verso il litorale settentrionale.

L’incursione artica causerà anche un deciso calo delle temperature. Pertanto, la neve tornerà a imbiancare le montagne siciliane a quote oscillanti tra i 1300 e i 1400 metri. I venti soffieranno con intensità di burrasca a rotazione ciclonica, con raffiche particolarmente violente provenienti da nord sul Mar Tirreno.

Mari agitati e rischi per la navigazione

Le condizioni marittime risulteranno proibitive per diversi giorni. I bacini di ponente e lo Stretto di Sicilia saranno molto agitati, rendendo difficili i collegamenti marittimi. Tuttavia, la fase più acuta del ciclone mediterraneo in Sicilia è prevista tra mercoledì e giovedì, quando il perno della bassa pressione traslerà dal Tirreno verso lo Ionio, mantenendo l’Isola sotto una stretta morsa perturbata.