Migliorare la qualità dell’acqua del rubinetto e dire addio alle bottiglie di plastica è l’obiettivo del Bonus acqua potabile 2026. Questa agevolazione fiscale punta a incentivare uno stile di vita sostenibile, riducendo l’impatto ambientale della plastica monouso. Lo Stato interviene offrendo un rimborso sotto forma di credito d’imposta per chi decide di investire in sistemi di trattamento idrico domestico o aziendale. Si tratta di un’opportunità concreta per abbattere i costi delle utenze e garantire un’acqua più sicura e gradevole direttamente nelle nostre case.

Il beneficio copre il 50% dei costi sostenuti per l’acquisto e l’installazione di diversi impianti tecnologici. Rientrano nel bonus i sistemi di filtraggio, mineralizzazione e raffreddamento dell’acqua. Sono inclusi anche i dispositivi per l’addizione di anidride carbonica, ideali per chi preferisce l’acqua gassata. La normativa prevede massimali di spesa differenziati: i privati cittadini possono detrarre fino a 1.000 euro per ogni unità immobiliare (prima o seconda casa). Per le imprese, gli enti del terzo settore e i professionisti, il tetto massimo sale invece a 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale.

Le spese ammissibili non riguardano solo i macchinari, come addolcitori e depuratori, ma comprendono anche i costi vivi per l’installazione professionale. Secondo le linee guida del Ministero dell’Ambiente, queste misure sono fondamentali per la transizione ecologica.

Per non perdere il diritto al credito d’imposta, è necessario seguire una procedura burocratica precisa. I contribuenti devono comunicare l’ammontare delle spese sostenute all’Agenzia delle Entrate, solitamente entro la scadenza del 28 febbraio dell’anno successivo all’acquisto. È fondamentale che tutti i pagamenti siano effettuati con metodi tracciabili (bonifico bancario o postale) e che le fatture siano elettroniche. La documentazione va conservata con cura per eventuali controlli futuri. Per monitorare lo stato della tua pratica, accedi all’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate [Link Interno]. Il Bonus acqua potabile 2026 rappresenta così una scelta intelligente per la salute e per l’ambiente.