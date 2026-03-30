Un brusco cambio di scenario meteorologico sta per colpire la Sicilia. Da domani, martedì 31 marzo, la discesa di correnti fredde di origine artica darà vita a un profondo vortice ciclonico che attraverserà l’isola. Il sistema perturbato, in transito dal Tirreno verso lo Jonio, darà il via a una fase di forte maltempo che insisterà sulla regione almeno fino a venerdì 3 aprile.
La giornata di domani si preannuncia critica su tutto il territorio regionale. Le previsioni indicano condizioni di spiccata instabilità con piogge diffuse e temporali. Massima attenzione va prestata alla ventilazione: sono attesi venti forti a rotazione ciclonica con raffiche settentrionali che potranno raggiungere intensità di burrasca (70-80 km/h), specialmente lungo il litorale tirrenico e sul Canale di Sicilia. Di conseguenza, i mari risulteranno da molto mossi ad agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte.
Il quadro perturbato resterà dominante per gran parte della settimana. Solo dopo il 3 aprile si attende una parziale attenuazione dei fenomeni, con un miglioramento più deciso atteso nel periodo immediatamente successivo. Tuttavia, i modelli a lungo termine indicano che la stabilità non sarà duratura: dopo il 10 aprile è probabile il ritorno di nuove precipitazioni.
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