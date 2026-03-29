L’osteopatia pediatrica è un approccio manuale specializzato che valuta e tratta le disfunzioni fisiche nei neonati, nei bambini e negli adolescenti. A spiegarlo è la dott.ssa Eva Ragusa, osteopata pediatrica con studio a Modica, nel secondo appuntamento della sua rubrica video pubblicata sul canale YouTube del Quotidiano di Ragusa.

Che cosa si intende per disfunzione

In ambito osteopatico, con il termine “disfunzione” si indica un’alterazione della mobilità e delle funzioni di una specifica zona del corpo: articolazioni, tessuti molli, strutture craniche. Quando queste alterazioni si verificano, possono influenzare l’equilibrio generale dell’organismo, anche in modo significativo nelle prime fasi di vita.

Il parto e le sue conseguenze sul neonato

Durante la nascita, il neonato è sottoposto a importanti forze meccaniche che possono interessare il sistema cranio-cervicale. Questo può manifestarsi con condizioni frequenti come torcicollo miogeno, plagiocefalia posizionale, difficoltà nell’allattamento, disturbi del sonno e disagi gastrointestinali quali coliche e rigurgiti.

Come lavora l’osteopata pediatrico

La valutazione osteopatica è globale e considera tre componenti: muscolo-scheletrica, cranio-sacrale e viscerale. Le tecniche utilizzate sono dolci e calibrate sull’età del piccolo paziente, con l’obiettivo di migliorare la mobilità dei tessuti e favorire i meccanismi di autoregolazione del sistema nervoso autonomo.

Un approccio complementare, non sostitutivo

La dott.ssa Ragusa sottolinea un aspetto fondamentale: l’osteopatia pediatrica non sostituisce il pediatra, ma si integra in un percorso multidisciplinare a sostegno di uno sviluppo armonioso del bambino. Tutti gli interventi descritti nella rubrica sono basati su evidenze scientifiche e illustrati con un linguaggio accessibile alle famiglie.

Se ti sei perso il primo appuntamento video clicca sul link per rivedere tutto il video short della sua rubrica. Il prossimo appuntamento della rubrica approfondirà uno specifico ambito di intervento dell’osteopatia pediatrica.