Ispica – Garantire un regolare servizio di recapito anche nelle zone caratterizzate da carenza di toponomastica, facilitando il portalettere nell’individuazione dei destinatari della corrispondenza. Con questa finalità Poste Italiane ha messo a disposizione 66 nuove cassette modulari suddivise in diversi moduli che hanno così sostituito le precedenti installazioni presenti nella frazione balneare del territorio ispicese.
L’assegnazione ai cittadini con la consegna ufficiale delle chiavi si è tenuta oggi sul sito presso via Del Tamarice alla presenza dei rappresentanti aziendali e del Comitato Santa Maria del Focallo – Marina Marza che ha collaborato all’iniziativa.
A ciascuna delle cassette postali, di proprietà di Poste Italiane, può accedere il cliente assegnatario per il ritiro degli invii postali, ovviando così alla difficoltà di comunicare ai propri interlocutori l’indirizzo completo. Le nuove installazioni si aggiungono alle ulteriori dodici postazioni presenti sul territorio di Santa Maria del Focallo. Poste Italiane rinnova così il proprio impegno e l’attenzione verso il territorio della provincia di Ragusa.
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