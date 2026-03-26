Modica – Alla presenza dei parroci delle chiese di San Pietro Apostolo, S. Maria di Betlem e Carmine sono stati consegnati, da parte dell’Inner Wheel Club di Ragusa Contea di Modica, tre totem digitali che contribuiranno, a partire da questa primavera, a rendere più immersiva e digitale l’accoglienza dei fedeli e dei turisti all’interno dei luoghi sacri.

Un’iniziativa maturata attraverso il progetto “Radici e futuro – totem artspeak” che punta a valorizzare il patrimonio culturale e artistico della città di Modica con la collaborazione tra i diversi attori del territorio e l’uso di nuove tecnologie.

I totem digitali sono infatti frutto di un’attiva sinergia tra il Club Inner Wheel di Ragusa Contea di Modica, presieduto da Maria Agosta, gli sponsor BCC Pachino – Agenzia Modica, Bruno Euronics e Cappello Battaglia Group, che hanno contribuito all’acquisto dei supporti digitali e l’Associazione La via delle Collegiate che fornirà i contributi culturali attraverso cui visitatori e turisti potranno interagire per conoscere e approfondire la storia delle chiese e scoprire i tesori artistici della città di Modica.

L’introduzione dei totem digitali si inserisce nel solco tracciato dal Cammino Mariano di Modica, potenziando l’opera di valorizzazione religiosa e culturale che le parrocchie di S. Pietro Apostolo, S. Maria di Betlem, S. Paolo Apostolo hanno realizzato da tempo.

Questo dono rappresenta un passo concreto verso un’azione culturale sempre più efficiente, capace di promuovere il patrimonio artistico e i monumenti sacri con un approccio professionale e moderno, a beneficio dell’intero tessuto sociale ed economico locale.

Con questi supporti digitali – dicono dall’Inner Wheel – abbiamo voluto contribuire a dare un segnale di concretezza all’azione di promozione del territorio. Una dotazione che riteniamo indispensabile per una città come Modica ad alta vocazione turistica e culturale.