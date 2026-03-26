Ragusa, 26 marzo 2026 – Il passaggio del ciclone polare Deborah sta portando aria fredda e vento sostenuto anche sulla provincia di Ragusa, ma senza gli effetti estremi annunciati per altre zone della Sicilia. Qui da noi prevale un quadro di vento teso da ovest-nordovest e temperature decisamente sotto la media stagionale, con cielo nuvoloso ma senza fenomeni intensi.

Oggi giovedì 26 marzo A Ragusa città le temperature oscillano tra i 6-7°C di questa mattina e i 13-14°C del primo pomeriggio. Cielo nuvoloso con qualche schiarita, senza piogge significative. Il vento è il vero protagonista: moderato al mattino (25-40 km/h) e forte nel pomeriggio-sera, con raffiche fino a 50-55 km/h da ovest-nordovest. Sensazione termica più bassa lungo la costa e sulle alture.

A Modica e Scicli situazione simile, con minime intorno ai 5-6°C e massime sui 12-13°C. Il vento si fa sentire di più nelle vallate iblee, rendendo l’aria pungente.

A Marina di Ragusa e lungo la costa iblea (da Punta Secca a Pozzallo) mare mosso con onde che rendono sconsigliabili le passeggiate sul lungomare. Raffiche più intense proprio sul litorale.

Nelle zone interne degli Iblei (Giarratana, Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi) le temperature scendono ulteriormente: minime tra 4 e 6°C e maggiore variabilità nuvolosa.

Domani venerdì 27 marzo Il fresco persiste. Minime previste tra i 4-6°C (possibili 3-4°C nelle zone più alte degli Iblei), massime intorno agli 11-12°C. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con possibilità di deboli piogge sparse soprattutto nella mattinata o nel primo pomeriggio sui rilievi iblei. Vento ancora sostenuto, con raffiche fino a 45-50 km/h da ovest-nordovest in attenuazione serale.

Box temperature indicative (previste per domani 27 marzo)