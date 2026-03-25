Ragusa – “Fino al 40% dei tumori è evitabile grazie a corretti stili di vita”. Lo ribadisce la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) che rilancia l’importanza della prevenzione oncologica con una settimana di appuntamenti rivolti alla cittadinanza.

Anche in provincia di Ragusa si svolge la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, giunta alla sua 25esima edizione, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita, puntando su diagnosi precoce e corretti stili di vita: alimentazione sana, attività fisica e stop al fumo. Il claim scelto per il 2026 – “Prevenzione: la scelta giusta è tenerla sempre accesa” – richiama l’importanza di una responsabilità quotidiana verso la propria salute. Secondo i dati disponibili, adottare comportamenti corretti può prevenire oltre un terzo dei tumori e, grazie alla diagnosi precoce, la guaribilità può superare l’80%.

“La prevenzione rappresenta oggi lo strumento più potente che abbiamo per contrastare il cancro. Non si tratta solo di aderire agli screening, ma di adottare ogni giorno uno stile di vita sano. È una responsabilità individuale che diventa anche un impegno collettivo”, dichiara la Presidente della Lilt Ragusa, Maria Teresa Fattori.

Per l’edizione 2026, la Lilt Ragusa ha organizzato, con il patrocinio dell’ASP di Ragusa e in collaborazione con Despar “Le Dune”, un articolato programma di iniziative gratuite rivolte alla cittadinanza, in programma dal 26 al 28 marzo presso il punto vendita “Le Dune” di Ragusa.

Si comincia il 26 marzo, mattina e pomeriggio, con la distribuzione di 50 tessere socio gratuite e la raccolta di adesioni alle attività di prevenzione promosse dall’associazione.

Il 27 marzo, alla presenza del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Ragusa, Dr. Giuseppe Smecca, e della Presidente Maria Teresa Fattori, prenderanno il via le attività cliniche e divulgative:

ore 9:30: apertura delle attività

ore 10:00: controllo del cavo oro-faringeo per la prevenzione dei tumori della bocca

ore 11:00: incontro con nutrizionisti, psicologi e igienisti sui temi dell’alimentazione

Nel pomeriggio:

ore 15:00: visite senologiche per la prevenzione del tumore al seno

ore 17:00: incontro “Alimentazione ed aspetti psicologici: fame di cibo o fame di relazione?”

Il 28 marzo sarà dedicato alla prevenzione respiratoria e alla nutrizione:

ore 10:00: visita pneumologica con spirometria

Nel pomeriggio:

ore 15:30: consulenze nutrizionistiche individuali

ore 16:30: intervento del Dr. Giuseppe Angirillo dal titolo “Digiunare mangiando, un traguardo raggiungibile”

Durante le giornate del 27 e 28 marzo, il personale dell’ASP di Ragusa sarà inoltre presente per raccogliere adesioni ai programmi di screening oncologico, facilitando l’accesso ai percorsi di prevenzione. “Vogliamo essere un punto di riferimento per la comunità accompagnando i cittadini in un percorso di maggiore consapevolezza. La prevenzione deve diventare un’abitudine quotidiana: semplice, accessibile e fondamentale, capace di fare la differenza nel tempo”, conclude Maria Teresa Fattori.