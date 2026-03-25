Modica – Si terrà sabato 28 marzo, alle ore 17.30 al Palazzo della Cultura, il XV appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo di Modica. Sarà dedicato allo scrittore napoletano Giovanni d’Angelo, e vedrà la presentazione del suo romanzo “Sangue normanno”.

La poetessa del Quasimodo, Maria Galluzzo, presenterà il volume, mentre l’attore Piero Pisana leggerà brani dell’opera. La serata, che sarà moderata dal poeta Giuseppe Macauda, sarà animata da intermezzi musicali del M° Lino Gatto alla chitarra.

“Il libro Sangue normanno, dichiara Domenico Pisana, Presidente del Quasimodo, è un’opera che fonde il romanzo storico, il thriller e il genere fantasy/horror, snodandosi in una narrazione dispiegata su due linee temporali distanti quasi mille anni, ma unite da un segreto oscuro e ancestrale. L’autore, di Aversa, utilizza il pretesto del soprannaturale per esplorare la storia del territorio campano e l’eredità lasciata dai Normanni”.

Giovanni d’Angelo, laureato in fisica, ha condotto ricerche in ambito astrofisico e bioingegneristico per oltre un decennio. Attualmente insegna matematica e scienze in una scuola secondaria di primo grado nella sua città. Amante dell’arte, ha coltivato diverse passioni, trasformandone molte in un lavoro. Per anni è stato musicista, ha curato mostre a sfondo sociale incentrate sull’incapacità di riconoscere la bellezza e la bruttezza della vita che ci circonda.