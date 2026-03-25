Ragusa – La Polizia di Stato di Ragusa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo nei confronti di 10 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.



L’indagine, avviata nel dicembre 2023 e denominata “Drug Parking”, ha smantellato una presunta organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana. Il giro d’affari stimato è di circa 2 milioni di euro.

