Maltempo Sicilia: allerta per il Ciclone Polare con neve e venti di burrasca
Il Maltempo Sicilia si appresta a sferzare l’Isola con un’intensità quasi invernale in pieno marzo. Il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha appena diramato un nuovo bollettino di allerta. Da stasera, mercoledì 25 marzo 2026, un Ciclone Polare colpirà l’intero territorio siciliano. Le prossime 36 ore saranno caratterizzate da condizioni meteorologiche estreme e pericolose. Le raffiche di vento raggiungeranno intensità di burrasca forte dai quadranti nord-occidentali.
Venti di burrasca e mari in tempesta: i settori a rischio
L’aria gelida in arrivo innescherà fenomeni atmosferici di notevole entità su tutta la regione. I venti soffieranno con violenza crescente, superando localmente i 90 chilometri orari. Lungo le coste esposte si prevedono mareggiate intense e pericolose per la navigazione. Lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale risulteranno da agitati a molto agitati. Anche lo Ionio meridionale subirà un rapido peggioramento del moto ondoso nelle prossime ore.
Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti vicino alle zone costiere. La componente del vento cambierà verso la direzione occidentale durante la giornata di giovedì. I cittadini devono prestare attenzione alla caduta di alberi o cartellonistica stradale. Il monitoraggio della Protezione Civile della Sicilia resterà attivo per l’intera durata dell’evento.
Piogge e neve a bassa quota: le previsioni per giovedì
Il Ciclone Polare non porterà solo vento, ma anche precipitazioni diffuse sui settori settentrionali. Le piogge inizieranno come isolate per poi diventare sparse durante la notte. Non si escludono locali rovesci o temporali di forte intensità. Il brusco calo termico favorirà la comparsa della neve a quote insolitamente basse per la stagione. Le cime dei rilievi vedranno accumuli significativi già dalle prime ore di domani.
Sebbene i quantitativi cumulati risultino inizialmente deboli, l’instabilità atmosferica sarà marcata. Gli agricoltori temono per le fioriture precoci a causa delle possibili grandinate locali. La sensazione di freddo sarà accentuata dal forte effetto “wind chill” causato dalle raffiche. Restate informati tramite i canali ufficiali per ogni variazione della criticità meteorologica
Lascia un commento