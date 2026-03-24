Protezione dati personali a Ragusa: l’Ebt avverte le imprese dopo lo stop del Garante

RAGUSA – La tutela della privacy nei luoghi di lavoro torna al centro del dibattito nell’area iblea. L’Ebt Ragusa ha diffuso una nota urgente rivolta a imprese e lavoratori del comparto terziario. L’ente richiama l’attenzione su un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali. L’autorità è intervenuta il 24 febbraio 2026 per sanzionare pesantemente una società italiana. L’azienda monitorava in modo sistematico e illecito la vita privata dei propri dipendenti.

Il dossier illecito sulle patologie e l’attività sindacale

L’indagine ha svelato una prassi aziendale inquietante. Il datore di lavoro utilizzava una piattaforma collegata alla rilevazione delle presenze. Il sistema archiviava dati sensibili raccolti durante i colloqui al rientro dalle assenze. Gli operatori annotavano patologie specifiche come la sindrome di Crohn o l’ernia del disco. Il dossier includeva persino dettagli sulla presenza di pacemaker. Questi dati rimanevano nei server aziendali per dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro.

Il controllo non si fermava alla salute. La piattaforma registrava anche l’adesione agli scioperi. I responsabili monitoravano la partecipazione alle attività sindacali con giudizi di merito. Questo sistema violava palesemente il Codice della Privacy. Le norme vigenti vietano al datore di lavoro di trattare dati irrilevanti per l’attitudine professionale. “Queste pratiche ignorano i diritti fondamentali dei lavoratori”, spiegano dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa. L’organo è attualmente presieduto da Gregorio Lenzo.

Stop alle telecamere nei bagni e nelle aree ristoro

Il Garante ha inoltre bloccato l’uso di quattro telecamere. Gli occhi elettronici sorvegliavano illegalmente i bagni e le aree ristoro dei dipendenti. L’autorità ha imposto la limitazione definitiva del trattamento di queste immagini. Il provvedimento ha valore nazionale per tutti i centri logistici della società coinvolta. L’Ebt Ragusa invita ora tutte le aziende del territorio a verificare i propri sistemi di sorveglianza. La conformità normativa è l’unico modo per evitare sanzioni pecuniarie e interdizioni.

Il rispetto delle regole garantisce un clima lavorativo sano e legale. Per approfondire le sanzioni previste, è possibile consultare il sito del Garante Privacy. Informazioni dettagliate sui diritti dei lavoratori sono disponibili anche su Wikipedia. L’ufficio dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 resta a disposizione per consulenze tecniche. Le imprese possono contattare l’ente al numero 0932.622522 per chiarimenti sulle procedure di rilevazione presenze.