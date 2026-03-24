Incidente autonomo si è verificato oggi, intorno alle 15, lungo la Sp 20 nel tratto Comiso–Santa Croce. Un furgone, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, si è ribaltato su un lato. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenute due ambulanze medicalizzate del 118 Seus Sicilia, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale.

Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area dell’incidente, attivando le procedure per il recupero del mezzo e per il ripristino della strada in condizioni di sicurezza, così da consentire la normale ripresa della circolazione. Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco. (Foto Assenza)