Pozzallo – È stato sottoscritto stamani, presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo, il protocollo d’intesa per i percorsi di formazione scuola-lavoro tra la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo e l’Istituto di Istruzione Secondaria “Giorgio La Pira” (indirizzo Trasporti e Logistica), rappresentato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Barrera.

L’accordo prevede la partecipazione attiva degli studenti alle attività quotidianamente svolte dagli uomini e dalle donne della Capitaneria di Porto di Pozzallo. Il percorso formativo, della durata di tre settimane, coinvolgerà 23 studenti che, suddivisi in gruppi e con cadenza settimanale, si alterneranno nei diversi settori operativi, al fine di conoscere da vicino i molteplici servizi che il personale è chiamato a garantire quotidianamente a favore dell’utenza marittima.

Il progetto è volto a offrire ai giovani un contatto diretto con la realtà istituzionale marittima, consentendo loro di approfondire sul campo tematiche di primaria rilevanza, quali la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino, il controllo delle attività marittime e la salvaguardia della vita umana in mare. Il programma sarà inoltre arricchito da conferenze su specifici ambiti di competenza istituzionale, visite guidate alle infrastrutture portuali e attività a bordo delle principali unità che scalano quotidianamente il porto di Pozzallo.

La sottoscrizione del protocollo si è svolta alla presenza degli studenti e dei tutor del percorso formativo, configurandosi non solo come un momento formale, ma come l’avvio concreto di un’esperienza di crescita condivisa tra scuola e istituzione, fondata sui valori della responsabilità, della legalità e della competenza.

Attraverso la partecipazione diretta alle attività del Corpo, gli studenti avranno l’opportunità di acquisire conoscenze di base e, soprattutto, di consolidare le proprie aspirazioni mediante un processo di consapevole autovalutazione delle attitudini personali e professionali.

“Con la sottoscrizione di questo protocollo – ha dichiarato il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Capitano di Fregata (CP) Luigi Vincenti – diamo avvio a un percorso in grado di offrire ai giovani un’esperienza diretta e concreta all’interno della realtà operativa della Guardia Costiera. Aprire le porte agli studenti significa trasmettere non solo conoscenze tecniche, ma soprattutto valori: il senso del dovere, il rispetto delle regole e la consapevolezza della responsabilità che il mare richiede.

Agli studenti rivolgo l’augurio di vivere questa esperienza con curiosità, impegno e senso di responsabilità, perché il mare può diventare il loro futuro ma è già parte della loro responsabilità e del loro percorso di crescita.”

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Guardia Costiera nella promozione della cultura del mare e nel rafforzamento del legame tra istituzioni e territorio, con particolare attenzione alle nuove generazioni.