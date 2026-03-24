Maltempo Sicilia: arriva il vortice ciclonico con neve e gelo fuori stagione
Il maltempo in Sicilia si prepara a una svolta drastica con l’arrivo di un vortice ciclonico dalle caratteristiche invernali. Un flusso d’aria fredda di matrice artico-marittima colpirà l’Italia da Nord a Sud a partire da mercoledì sera. Questa ondata di freddo tardivo provocherà temporali violenti, grandinate e nevicate a quote insolitamente basse per il periodo. La pressione atmosferica crollerà fino a toccare i 989 hPa sul Mar Adriatico settentrionale. Tale configurazione alimenterà condizioni di spiccata instabilità su tutto il bacino del Mediterraneo.
L’irruzione artica tra piogge e nevicate collinari
Il peggioramento meteo inizierà a manifestarsi concretamente sulla Sicilia dalla serata di giovedì (vedi foto di Sicilia in Meteo). Le temperature subiranno una picchiata improvvisa con valori fino a 7°C sotto la media stagionale. La neve farà la sua comparsa sui rilievi siciliani a quote collinari. I fenomeni più intensi colpiranno i settori settentrionali dell’Isola durante la giornata di venerdì. In questa fase l’instabilità si trasformerà in un vero e proprio rigurgito invernale.
Il passaggio del fronte freddo attiverà venti di burrasca dai quadranti settentrionali. Le raffiche colpiranno duramente le coste esposte provocando mareggiate significative. Il mare risulterà da agitato a grosso, specialmente intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia. La navigazione dei traghetti e delle piccole imbarcazioni potrebbe subire interruzioni a causa del moto ondoso violento. Le autorità consigliano di monitorare costantemente i bollettini ufficiali della Protezione Civile. Le condizioni meteorologiche avverse si protrarranno fino alla giornata di sabato. La rapidità con cui il vortice traslerà verso Sud-Est suggerisce una fase critica concentrata in circa 48 ore. Solo da domenica si attende un graduale miglioramento con il ritorno di correnti più miti.
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