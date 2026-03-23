Milano – La Commissione europea ha approvato l’estensione di indicazione per la terapia di Johnson & Johnson a base di niraparib e abiraterone acetato più prednisone o prednisolone (AAP) in combinazione con terapia di deprivazione androgenica (ADT). La compressa a doppia azione è oggi indicata anche per il trattamento dei pazienti con tumore della prostata metastatico ormono-sensibile (mHSPC) e mutazioni BRCA1/2 (germinali e/o somatiche).

«I pazienti con carcinoma prostatico metastatico con mutazioni BRCA 1/2 spesso presentano un andamento clinico maggiormente aggressivo con una minore sensibilità alle terapie standard. È pertanto di fondamentale importanza l’identificazione precoce di questi pazienti per consentire un approccio terapeutico personalizzato che agisca sui meccanismi biologici alla base della malattia», dichiara Elena Verzoni, Dirigente Medico Dipartimento di Oncologia Genito-urinaria e Programma Prostata, Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Risultati di efficacia dello studio AMPLITUDE

L’approvazione della combinazione è supportata dai dati dello studio di fase 3 AMPLITUDE, che aveva l’obiettivo di valutare l’efficacia e la sicurezza della combinazione niraparib più AAP rispetto al placebo più AAP in 696 pazienti con mHSPC e alterazioni del gene della riparazione della ricombinazione omologa (HRR)1, tra cui BRCA 1/2. L’analisi primaria dello studio ha dimostrato miglioramenti clinicamente significativi e statisticamente rilevanti nel suo endpoint primario, ovvero la sopravvivenza libera da progressione radiografica (rPFS).1 I pazienti con mutazioni BRCA1/2 (n=387) hanno mostrato grandi benefici dal trattamento con la terapia a base di niraparib più AAP dove, a un follow-up di 30,7 mesi, la rPFS mediana non è stata raggiunta, diversamente dal braccio placebo più AAP dove è stata raggiunta a 26 mesi, suggerendo una riduzione del rischio di progressione radiografica o di morte del 48 per cento (hazard ratio [HR] 0,52, intervallo di confidenza [CI] 95 per cento, 0,37-0,72, p<0,0001) per niraparib.1,3 Il trattamento con la combinazione niraparib più AAP ha anche significativamente prolungato il tempo alla progressione dei sintomi nei pazienti con mutazioni BRCA (HR 0,44, 95 per cento CI, 0,29-0,68, p=0.0001).1 Il follow-up dello studio è ancora in corso.4

«Questa estensione di indicazione per niraparib e abiraterone acetato riflette il nostro impegno nello sviluppare e rendere disponibili opzioni terapeutiche innovative in tutte le linee di trattamento», continua Charles Drake, M.D., Ph.D., FAAP, Vice President, Prostate Cancer and Immunotherapy Disease Area Leader, Johnson & Johnson. «La compressa a doppia azione di niraparib e abiraterone acetato è il primo trattamento combinato di medicina di precisione approvato per i pazienti con tumore della prostata metastatico ormono-sensibile con mutazioni BRCA1/2 dove ha mostrato solidi dati clinici che dimostrano un ritardo clinicamente significativo nella progressione della malattia».

Risultati di sicurezza dello studio AMPLITUDE

Il profilo di sicurezza della combinazione niraparib più AAP nel mHSPC è coerente con quanto osservato nel carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC), per il quale la combinazione di niraparib più AAP è già stata approvata a livello europeo.1,5 Gli eventi avversi (EAs) di grado 3/4 più comuni sono stati anemia e ipertensione. Il numero delle interruzioni a causa di eventi avversi legate al trattamento è rimasto basso e gli eventi avversi sono stati gestiti con modifiche della dose e cure di supporto.1

«L’approvazione odierna cambia un paradigma terapeutico e porta nuova speranza a chi riceve una diagnosi di carcinoma prostatico metastatico», afferma Henar Hevia, Ph.D., Senior Director, EMEA Therapeutic Area Head, Oncology, Johnson & Johnson. «Con l’introduzione di niraparib e abiraterone acetato in una fase iniziale del percorso terapeutico, quando le cellule cancerose rispondono ancora alla terapia ormonale, possiamo intervenire in un momento in cui è possibile avere il maggiore impatto nel contribuire a modificare il decorso della malattia nei pazienti con tumori mutati BRCA1/2».

Studio AMPLITUDE

AMPLITUDE (NCT04497844) è uno studio in corso, di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, internazionale e multicentrico, che valuta l’efficacia e la sicurezza di niraparib e abiraterone acetato nella formulazione in compressa a doppia azione (DAT) in combinazione con prednisone e ADT rispetto al placebo orale più abiraterone acetato, sempre in formulazione DAT, in combinazione con prednisone e ADT nei pazienti con carcinoma prostatico metastatico sensibile agli ormoni (mHSPC), con mutazioni deleterie germinali o somatiche del gene della riparazione della ricombinazione omologa (HRR). L’endpoint primario è la sopravvivenza libera da progressione radiografica (rPFS).4 Lo studio ha coinvolto 696 partecipanti provenienti da 32 paesi.1

Niraparib e abiraterone acetato

Questa DAT somministrata per via orale consiste nella combinazione di niraparib, un inibitore altamente selettivo delle poli (ADP-ribosio) polimerasi (PARP), e abiraterone acetato, inibitore del CYP17. 3,4

Niraparib combinato con abiraterone acetato e in combinazione con prednisone o prednisolone è stato autorizzato nell’aprile 2023 nell’Area economica europea per il trattamento dei pazienti con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC) positivo alle mutazioni BRCA1/2, in cui la chemioterapia non è indicata.5 Niraparib e abiraterone acetato è approvato anche in USA, Canada, Svizzera, Regno Unito e altri paesi. Recentemente, è stato anche rimborsato in Italia in classe H.6 Ulteriori richieste di autorizzazione all’immissione in commercio sono attualmente in fase di valutazione in diversi paesi in tutto il mondo.

Nell’aprile 2016 Janssen Biotech, ha stipulato un accordo di collaborazione e licenza a livello mondiale (Giappone escluso) con TESARO, Inc. (acquisito nel 2019 da GSK) per i diritti esclusivi su niraparib per il tumore alla prostata.7

Per l’elenco completo degli eventi avversi e per le informazioni su posologia e modalità di somministrazione, controindicazioni e altre precauzioni d’uso di niraparib e abiraterone acetato, fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto .3

Tumore della prostata metastatico ormono-sensibile

Il tumore della prostata metastatico ormono-sensibile, noto anche come carcinoma prostatico metastatico sensibile alla castrazione (mCSPC), si riferisce al carcinoma prostatico che risponde ancora alla terapia androgeno-deprivante (ADT) e si è diffuso ad altre parti del corpo.8

Johnson & Johnson

In Johnson & Johnson, crediamo che la salute sia tutto. La nostra forza nell’innovazione in ambito salute ci consente di costruire un mondo in cui le malattie complesse possono essere prevenute, trattate e curate e nel quale i trattamenti sono più intelligenti, meno invasivi e personalizzati. Grazie alla nostra esperienza nei due segmenti Innovative Medicine e MedTech, siamo in una posizione unica per innovare le soluzioni sanitarie di oggi, per offrire le scoperte di domani e avere un impatto profondo sulla salute dell’umanità.

Per saperne di più: www.innovativemedicine.jnj.com/emea.

Bibliografia

1 Attard G et al. Niraparib and abiraterone acetate plus prednisone for HRR-deficient metastatic castration-sensitive prostate cancer: a randomized phase 3 trial. Nature Medicine. 2025. 31:4109-4118.

2 Olmos D et al. BRCA1/2 and homologous recombination repair alterations in high- and low-volume metastatic hormone-sensitive prostate cancer: prevalence and impact on outcomes. Annals of Oncology. 2025. 36(10): 1190-1202.

3 European Medicines Agency. AKEEGA Summary of Product Characteristics. February 2026.

4 Clinicaltrials.gov. A study of niraparib in combination with abiraterone acetate and prednisone versus abiraterone acetate and prednisone for the treatment of participants with deleterious germline or somatic homologous recombination repair (HRR) gene-mutated metastatic castration-sensitive prostate cancer (mCSPC) (AMPLITUDE). Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04497844. Last accessed March 2026.

5 Johnson & Johnson. Janssen marks first approval worldwide for AKEEGA® (niraparib and abiraterone acetate dual action tablet) with EC authorisation for the treatment of patients with metastatic castration resistant prostate cancer with BRCA1/2 mutations. Available at: https://www.jnj.com/media-center/press-releases/janssen-marks-first-approval-worldwide-for-akeega-niraparib-and-abiraterone-acetate-dual-action-tablet-with-ec-authorization-for-the-treatment-of-patients-with-metastatic-castration-resistant-prostate-cancer-with-brca1-2-mutations. Last accessed March 2026.

6 Agenzia Italiana del Farmaco (Determina n. 89/2023) Classificazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di niraparib / abiraterone acetato, «Akeega».(GU Serie Generale n.156 del 06-07-2023

7 Investor.jnj.com. Janssen enters worldwide collaboration and license agreement with TESARO, Inc., for niraparib in prostate cancer. Available at: https://www.investor.jnj.com/investor-news/news-details/2016/Janssen-Enters-Worldwide-Collaboration-and-License-Agreement-with-TESARO-Inc.-for-Niraparib-in-Prostate-Cancer-04-06-2016/default.aspx. Last accessed March 2026.

8 National Cancer Institute. Hormone-sensitive prostate cancer. Online. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/hormone-sensitive-prostate-cancer. Last accessed March 2026.