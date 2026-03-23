Modica – Un grave incidente stradale autonomo è avvenuto oggi intorno alle ore 11,50 sulla Modica-mare e precisamente nei pressi del rettilineo che si trova vicino all’incrocio di contrada Zappulla. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di un’auto avrebbe accusato un malore improvviso — probabilmente un infarto — perdendo il controllo del mezzo.

Provvidenziale l’intervento della compagna, che viaggiava accanto a lui: accortasi della situazione, è riuscita a tirare il freno a mano e a fermare il veicolo, evitando conseguenze ben più gravi. Subito dopo ha allertato i soccorsi, che sono giunti sul posto per prestare assistenza.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi rianimando l’uomo sul posto. Subito dopo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia di Stato per i rilievi è intervenuta la Polizia di Stato. Notizia in aggiornamento.