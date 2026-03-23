Con l’arrivo della primavera, le famiglie italiane si preparano a consultare i propri conti correnti per l’accredito dell’Assegno Unico e Universale (AUU). Il contributo, pilastro del welfare per chi ha figli a carico, segue un iter di erogazione ormai consolidato, ma che presenta alcune variabili cruciali per il mese di aprile.
Quando arrivano gli accrediti di aprile?
Secondo le proiezioni basate sulle comunicazioni dell’INPS, la finestra temporale per i pagamenti della mensilità corrente si aprirà nella prima settimana di aprile.
Tuttavia, è bene distinguere due casistiche:
- Prime erogazioni: Per chi ha subito variazioni nel nucleo o ha presentato una nuova domanda, l’accredito è atteso nei primi dieci giorni del mese.
- Pagamenti ordinari: Per la maggior parte dei beneficiari che non hanno registrato cambiamenti nell’ISEE o nella composizione familiare, la valuta dovrebbe essere disponibile entro la seconda settimana.
È importante ricordare che le tempistiche esatte possono oscillare leggermente a seconda dell’istituto di credito di appoggio o se si è scelto l’accredito su conto corrente postale o bonifico domiciliato.
Come monitorare lo stato del pagamento
Per evitare incertezze, i contribuenti dispongono di strumenti digitali per una verifica in tempo reale. Ecco i passaggi consigliati:
- Fascicolo Previdenziale del Cittadino: Accedendo al portale INPS con SPID, CIE o CNS, è possibile consultare la sezione “Pagamenti” per visualizzare la data esatta di valuta.
- App IO: Molti utenti ricevono una notifica push non appena il mandato di pagamento viene elaborato.
- Verifica ISEE: Il presupposto per non subire tagli o ritardi è avere una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida e aggiornata al 2026.
Cosa fare in caso di ritardi o anomalie
Se l’accredito non dovesse pervenire entro la metà del mese, è necessario effettuare alcuni controlli tecnici. Spesso, i blocchi nei pagamenti sono dovuti a:
- IBAN non corretto: Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al richiedente della prestazione.
- ISEE difforme: La presenza di omissioni o errori nella dichiarazione può portare l’INPS a sospendere temporaneamente l’invio dei fondi per ulteriori accertamenti.
Documentazione mancante: In caso di figli maggiorenni o situazioni di disabilità, potrebbero essere necessari documenti integrativi.
In presenza di anomalie persistenti, il consiglio è di rivolgersi a un intermediario abilitato, come i Patronati, che possono interrogare direttamente i sistemi dell’ente previdenziale per sbloccare la pratica e garantire la continuità del sostegno economico.
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