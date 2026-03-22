Dieta DASH: il regime che salva il cuore e ringiovanisce il cervello

La dieta DASH non è solo un’alleata contro l’ipertensione. Questo modello alimentare riduce drasticamente il rischio di declino cognitivo. Chi segue con rigore questo schema vede crollare del 41% la probabilità di soffrire di vuoti di memoria o confusione mentale. Lo rivela un imponente studio pubblicato recentemente su JAMA Neurology.

I numeri della ricerca tra Harvard e JAMA

Gli esperti hanno monitorato oltre 160.000 adulti per trent’anni. I dati raccolti tra il 1986 e il 2017 mostrano una correlazione netta tra cibo e mente. Tra i sei modelli analizzati, la DASH domina la classifica della prevenzione. Il professor Kjetil Bjornevik, docente presso la Harvard T.H. Chan School of Public Health, conferma l’efficacia del metodo.

Cos’è la dieta DASH e come funziona

L’acronimo DASH sta per Dietary Approaches to Stop Hypertension. Il piano punta su cereali integrali, proteine magre e vegetali freschi. Al contrario, lo schema impone limiti severi a sodio, zuccheri raffinati e grassi saturi. Questo equilibrio riduce l’infiammazione sistemica. Tale processo è fondamentale per proteggere i neuroni dall’invecchiamento precoce.

Ipertensione e demenza: il legame biologico

[Immagine di Dieta DASH schema alimentare]

Il controllo della pressione sanguigna è il primo scudo contro la demenza. L’ipertensione danneggia infatti i piccoli vasi cerebrali nel tempo. La DASH combatte questo deterioramento grazie agli antiossidanti naturali. Anche il Ministero della Salute promuove spesso stili alimentari simili per la prevenzione cardiovascolare.

Materia grigia: la dieta MIND e le alternative

Non esiste però un unico sentiero per la salute mentale. Uno studio del marzo 2026 ha introdotto la dieta MIND. Questa variante fonde la DASH con la dieta mediterranea. I risultati indicano un rallentamento nell’assottigliamento della materia grigia. Chi preferisce altri regimi sani registra comunque benefici tra l’11% e il 35%.

Strategie alimentari per una mente giovane

La coerenza dei dati suggerisce che la qualità del cibo conti più della singola etichetta. Ridurre lo stress ossidativo attraverso i nutrienti giusti resta la strategia vincente. Un’alimentazione curata agisce come un farmaco naturale per il sistema nervoso centrale.