Ragusa – Pomeriggio di fuoco nel Ragusano, dove l’emergenza incendi torna a colpire i costoni adiacenti alle arterie principali. Diversi roghi sono divampati improvvisamente su un costone visibile dalla SS 115, la Modica-Ragusa. La situazione appare particolarmente critica per la simultaneità dei fronti di fuoco, che suggerisce una dinamica preoccupante.
La dinamica: diversi roghi a catena
Le immagini che giungono dal posto mostrano una sequenza inquietante: sembrano almeno sette distinti focolai attivi (come si vede dalle foto) a brevissima distanza l’uno dall’altro. Le fiamme stanno divorando la vegetazione del costone visibile dalla Statale 115, alimentate dal vento. La precisione millimetrica della distribuzione dei roghi lungo il pendio ha subito allertato le autorità locali sulla natura dell’evento.
Intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco
La Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha già mobilitato diverse squadre. I pompieri stanno lottando contro il tempo per raggiungere il cuore dell’area interessata. La conformazione impervia del terreno rende tuttavia complesse le manovre di spegnimento da terra.
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