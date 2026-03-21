Concorso ASP Siracusa: 11 posti per amministrativi tra laureati e diplomati

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa apre le porte a nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il piano di potenziamento del comparto amministrativo offre 11 opportunità di lavoro stabile nel cuore della sanità siciliana. Questa selezione rappresenta un’occasione cruciale per chi punta a una carriera nella Pubblica Amministrazione. Il bando suddivide i posti in due profili distinti. Cinque posizioni riguardano il ruolo di Collaboratore Amministrativo professionale. Le restanti sei unità andranno a ricoprire il profilo di Assistente Amministrativo. Gli interessati devono inviare la propria candidatura entro il prossimo 13 aprile 2026.

Requisiti e titoli di studio per partecipare alla selezione

Il Concorso ASP Siracusa richiede profili con competenze giuridiche ed economiche solide. Per il ruolo di Collaboratore è necessaria una laurea magistrale o specialistica. Tra i titoli validi figurano Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche. Il profilo di Assistente è invece accessibile a chi possiede un diploma di istruzione secondaria superiore. Entrambi i percorsi richiedono la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche. La cittadinanza italiana o europea e il godimento dei diritti civili restano i pilastri dei requisiti generali.

Le prove d’esame: dal quiz al colloquio orale

L’iter selettivo si articola in tre passaggi fondamentali dopo un’eventuale preselezione. La prova scritta prevede lo svolgimento di un tema o quesiti a risposta sintetica. Le materie spaziano dal Diritto Amministrativo alla Legislazione Sanitaria regionale. Seguirà una prova pratica per verificare la capacità di redigere atti professionali specifici. Infine, il colloquio orale approfondirà le competenze dei candidati e la loro attitudine al ruolo. La commissione assegnerà fino a 70 punti per le prove e 30 per i titoli posseduti. Ogni fase richiede il superamento di una soglia minima di sbarramento per accedere alla successiva.

Come inviare la domanda tramite piattaforma SPID

La procedura di iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. I candidati devono autenticarsi tramite SPID sul portale ufficiale dell’ASP di Siracusa. Pagina ufficiale del concorso: Visita la pagina ufficiale ASP Siracusa. Ogni comunicazione ufficiale transiterà dall’indirizzo PEC indicato in fase di registrazione. Il versamento della tassa di concorso di 10 euro è obbligatorio per validare l’istanza. Si raccomanda di consultare attentamente il Ministero della Salute per le linee guida nazionali. Per dettagli normativi sul pubblico impiego, il portale della Gazzetta Ufficiale resta il riferimento principale. Vi invitiamo a leggere anche Bando ufficiale (PDF): Scarica il PDF del bando completo