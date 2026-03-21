Maltempo Sicilia: domenica di piogge, temporali e neve in quota

L’inverno non vuole abbandonare l’Isola e lancia un nuovo affondo perturbato. Le previsioni per domenica 22 marzo confermano una marcata Allerta Meteo Sicilia. Infiltrazioni di aria fredda dai Balcani spezzeranno la tregua primaverile su buona parte della regione. La Protezione Civile ha già diramato un avviso di criticità gialla per i settori orientali e settentrionali. Il peggioramento si farà sentire con forza a partire dalle ore pomeridiane.

Previsioni per domenica: dove colpirà il maltempo

La mattinata di domani presenterà una nuvolosità diffusa sui settori occidentali. Le prime piogge bagneranno le zone orientali con locali temporali. Dal pomeriggio l’instabilità crescerà sensibilmente in tutta l’Isola. Le zone interne vedranno la formazione di celle temporalesche intense. In serata i fenomeni colpiranno le coste settentrionali e joniche. La quota neve scenderà intorno ai 1400 metri sui rilievi settentrionali. I venti soffieranno deboli ma con direzioni variabili. I mari resteranno fortunatamente poco mossi o quasi calmi.

Allerta della Protezione Civile e temperature in calo

Il bollettino ufficiale della Protezione Civile regionale parla chiaro. Il codice giallo interessa i settori centro-orientali e jonici. Nel resto della regione rimarrà invece l’allerta verde. Le temperature subiranno un lieve calo su tutto il territorio. Questa fase instabile rappresenta solo l’antipasto di un cambiamento più drastico. Un fronte freddo di matrice artica colpirà l’Italia a metà settimana. Questo evento riporterà l’inverno pieno con scarti termici notevoli.

Consigli per la sicurezza e tendenze future

Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti nelle aree interne. Le temperature crolleranno di 6 o 7 gradi sotto le medie stagionali nei prossimi giorni. Potete consultare i bollettini ufficiali sul sito della Protezione Civile Regionale.

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