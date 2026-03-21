Mentre lo scacchiere internazionale si infiamma, con ripercussioni dirette sulle rotte energetiche mondiali, l’Autorità per l’Energia (ARERA) ha ufficializzato le istruzioni operative per il nuovo contributo straordinario di 115 euro. Una misura che punta a proteggere oltre 2,6 milioni di famiglie italiane dall’onda d’urto dei prezzi di luce e gas.
1. Come funziona lo sconto: automatismo e cumulabilità
La novità principale del 2026 è la semplificazione estrema: per ricevere l’aiuto non serve fare domanda. Il sistema riconosce i beneficiari incrociando i dati ISEE con le forniture attive.
L’importo: Ai 115 euro del nuovo contributo straordinario si aggiungono i 200 euro del bonus sociale ordinario. Il risparmio totale in bolletta sale così a 315 euro.
La data chiave: Hanno diritto al bonus i nuclei che risultavano già titolari delle agevolazioni sociali alla data del 21 febbraio 2026.
Erogazione: Lo sconto apparirà direttamente nella prima fattura utile. In caso di credito eccedente rispetto al consumo, la somma verrà scalata dalle bollette successive.
2. Le soglie ISEE per l’accesso
Il bonus è riservato alle fasce di popolazione più esposte al rischio povertà energetica:
Fino a 3 figli: ISEE entro i 10.000 euro circa.
Oltre 3 figli: Soglia ISEE elevata a 20.000 euro.
Fascia media (ISEE fino a 25.000€): Per chi non rientra nei parametri precedenti, il Governo ha introdotto la possibilità di uno “sconto volontario” di almeno 60 euro, erogato a discrezione dei singoli venditori.
3. Scenario di guerra: perché le bollette rischiano di impennarsi
L’intervento di ARERA arriva in un momento di estrema criticità per i mercati globali. Il conflitto in Iran e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz — arteria vitale per il transito energetico — hanno spinto il costo del gas verso i 68 euro al megawattora.
Le previsioni per il resto del 2026 sono allarmanti:
Gas: Le difficoltà di approvvigionamento potrebbero causare un aggravio medio di 236 euro a famiglia.
Luce: Poiché la produzione elettrica italiana dipende fortemente dalle centrali a gas, si stima un rincaro di oltre 120 euro annui.
In totale, senza interventi correttivi, la spesa energetica annua rischierebbe un balzo di oltre 350 euro.
4. Gestione di casi particolari
ARERA ha precisato che lo sconto resta garantito anche in caso di cambio fornitore avvenuto dopo il 21 febbraio. Inoltre, se la fornitura dovesse essere interrotta (ad esempio per un trasloco), il credito residuo dovrà essere corrisposto al cliente tramite rimborso diretto, secondo le linee guida della deliberazione 63/2021.
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