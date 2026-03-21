Allerta Meteo Sicilia: domenica di pioggia e temporali sull’Isola
La stabilità atmosferica abbandona la Sicilia domenica 22 marzo. Il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha appena diffuso il nuovo bollettino di allerta. Le previsioni indicano un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il territorio. L’instabilità colpirà l’Isola con precipitazioni sparse e un deciso calo del soleggiamento. La perturbazione seguirà una dinamica tipicamente primaverile con fenomeni più intensi durante le ore centrali del giorno.
Piogge sparse e rovesci: le zone più a rischio
Il bollettino meteo segnala precipitazioni da isolate a sparse su tutte le province. Gli esperti prevedono una prevalente evoluzione diurna dei fenomeni temporaleschi. Questo significa che i rovesci colpiranno con maggiore forza tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Le nuvole cariche di pioggia attraverseranno la Regione portando accumuli variabili. Inizialmente i quantitativi rimarranno deboli sulla fascia occidentale e centrale. Tuttavia, la situazione richiede maggiore attenzione verso la costa ionica e le aree interne.
Focus sulla Sicilia orientale: attesi temporali puntuali
La Sicilia orientale dovrà fare i conti con i fenomeni più significativi. Qui i quantitativi cumulati di pioggia potrebbero risultare puntualmente moderati. I residenti delle zone costiere tra Messina, Catania e Siracusa potrebbero avvertire i disagi maggiori. Brevi temporali accompagneranno la giornata, rendendo instabile anche il clima nelle aree montuose. La Protezione Civile raccomanda prudenza per chi prevede spostamenti lungo le arterie stradali principali.
Consigli utili e aggiornamenti ufficiali
È fondamentale monitorare costantemente le evoluzioni del radar meteorologico. Per i dettagli sui comuni specifici, consultate il sito della Protezione Civile Sicilia
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