Vittoria – Paura nella notte a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria. Il tetto di una casa abbandonata, situata all’incrocio tra via Trieste e via Principe di Piemonte, è improvvisamente crollato, riversando detriti e materiali pesanti sulla sede stradale e su un’auto, una BMW che era parcheggiata vicino alla casa.

Sul posto è intervenuta la squadra operativa dei vigili del fuoco del Distaccamento di Vittoria. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area, constatando che a cedere è stata la copertura realizzata in travi di legno, ormai logora dal tempo e dall’incuria. Fortunatamente, al momento del crollo, non transitavano pedoni nei paraggi, evitando così conseguenze fisiche ai passanti. Il crollo ha però causato danni materiali. Diverse tegole e frammenti di muratura, scivolando dal tetto dell’immobile, sono piombati su una BMW parcheggiata proprio a ridosso dell’edificio. L’impatto ha mandato in frantumi il parabrezza della vettura e causato ammaccature alla carrozzeria.