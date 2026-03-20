Scicli – I vigili del fuoco del Distaccamento di Modica sono intervenuti la notte scorsa a Scicli per un incendio divampato in un bancone dell’ortofrutta che si trova nella slargo in via Ospedale, vicino al passaggio a livello. Le fiamme divampate intorno all’una della notte hanno distrutto gli espositori della frutta e coinvolto il camion parcheggiato vicino al bancone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire se l’incendio è di natura dolosa.